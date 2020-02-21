Consumer Reports включила Tesla Model 3 в список лучших автомобилей года





Согласно отчёту Consumer Reports, Tesla Model 3 входит в десятку лучших покупок среди автомобилей в 2020 году. Некоммерческая организация опубликовала список лучших автомобилей года, куда вошла самая доступная модель электрокара Tesla наряду с автомобилями таких автопроизводителей, как Toyota, Subaru, Honda, Kia и Lexus.

Model 3 вместе с LexusRX и Toyota Supra были выбраны в категории от $45000 до $55000. Специалисты Consumer Reports похвалили Model 3 за «захватывающий опыт вождения» и «впечатляющую управляемость», которая даёт почувствовать себя словно за рулём спортивного автомобиля. Они немного упрекнули его за жёсткую езду в целом, но сказали, что это компенсирует экологичностью и большим запасом хода.

В Consumer Reports обеспокоены тем, что автопилот не требует от водителя постоянного участия в управлении автомобилем, что является проблемой безопасности. Tesla всегда позиционировала свой автопилот как систему помощи водителю, который должен быть готов в любой момент взять на себя управление автомобилем. Однако критики компании считают, что его реализация приводит к злоупотреблению системой автопилотирования и к невнимательности на дорогах. Тем не менее, несмотря на это, Model 3 всё же получил рекомендации Consumer Reports. Tesla также заняла 11 (из 33) место в общем рейтинге автомобильных брендов, поднявшись на восемь позиций по сравнению с прошлым годом.

Источник: Tech Crunch