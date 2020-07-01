Crysis Remastered сравнили с оригинальным Crysis. Старичок демонстрирует лучшее качество графики по сравнению с улучшенным переизданием





Только вчера мы сообщали о публикации первого геймплейного трейлера и нескольких скриншотов переиздания игры Crysis Remastered, а уже сегодня появилась возможность сравнить качество графики нового проекта с оригинальной игрой Crysis 2007 года.

Для сравнения были подготовлены скриншоты одних и тех же локаций в то же время суток, взятые из Crysis Remastered и оригинального Crysis. В представленной ниже галерее первыми опубликованы скриншоты первоначальной версии игры, а за ними сразу же следуют изображения из переиздания.

Сравнивая эти изображения, можно заметить некоторые незначительные улучшения в Crysis Remastered. Но в целом кажется, что оригинальная игра Crysis выглядит лучше, чем кадры из новой игры. Изображение в переиздании выглядит чрезмерно насыщенным. Более того, первоначальная игра 2007 года, судя по всему, содержит даже больше деталей, чем новое и улучшенное переиздание.

Кроме того, обнаружены также два скриншота, сравнивающих Crysis Remastered и Crysis с модом улучшенной графики для ПК. И в данном сравнении модифицированная версия оригинальной версии выглядит лучше, чем предстоящий ремастер Crytek.

Отметим, ранее разработчики говорили, что Crysis Remastered получит новые графические возможности с текстурами высокого разрешения и поддержкой трассировки лучей. Графика оптимизирована для возможностей современного игрового оборудования. Благодаря новому движку CryEngine 5.5 разработчики смогли реализовать эффекты трассировки без привязки к API или конкретным устройствам, так что для активации трассировки лучей необязательно потребуется использовать видеокарты серии GeForce RTX.

Источник: wccftech