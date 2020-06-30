Игра Crysis Remastered выйдет 23 июля, опубликован первый геймплейный трейлер

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Публикация первого геймплейного трейлера игры Crysis Remastered была запланирована на 1 июля. Но благодаря странице в магазине Microsoft Store заблаговременно удалось не только увидеть трейлер и скриншоты, но также и узнать дату релиза игры.

Crysis Remastered получит новые графические возможности с текстурами высокого разрешения и поддержкой трассировки лучей. Графика оптимизирована для возможностей современного игрового оборудования. Благодаря новому движку CryEngine 5.5 разработчики смогли реализовать эффекты трассировки без привязки к API или конкретным устройствам, так что для активации трассировки лучей необязательно потребуется использовать видеокарты серии GeForce RTX. На странице магазина значится поддержка HDR10 и разрешения 4K.

Как и в оригинале, игра Crysis Remastered предусматривает ведение боевых действий с использованием специального костюма, который позволяет усилить скорость, силу, огневую мощь или же маскировку персонажа. Игроки смогут гибко настраивать модульное вооружение в зависимости от тактических предпочтений ведения боя.

Игра Crysis Remastered выйдет 23 июля для платформ Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch и ПК. Объём загружаемых данных для Xbox One заявлен на уровне 7,01 ГБ.

Источник: wccftech