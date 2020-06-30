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Игра Crysis Remastered выйдет 23 июля, опубликован первый геймплейный трейлер

Игра Crysis Remastered выйдет 23 июля, опубликован первый геймплейный трейлер

Игра Crysis Remastered выйдет 23 июля, опубликован первый геймплейный трейлер


Публикация первого геймплейного трейлера игры Crysis Remastered была запланирована на 1 июля. Но благодаря странице в магазине Microsoft Store заблаговременно удалось не только увидеть трейлер и скриншоты, но также и узнать дату релиза игры.

Игра Crysis Remastered выйдет 23 июля, опубликован первый геймплейный трейлер

Crysis Remastered получит новые графические возможности с текстурами высокого разрешения и поддержкой трассировки лучей. Графика оптимизирована для возможностей современного игрового оборудования. Благодаря новому движку CryEngine 5.5 разработчики смогли реализовать эффекты трассировки без привязки к API или конкретным устройствам, так что для активации трассировки лучей необязательно потребуется использовать видеокарты серии GeForce RTX. На странице магазина значится поддержка HDR10 и разрешения 4K.

Игра Crysis Remastered выйдет 23 июля, опубликован первый геймплейный трейлер

Как и в оригинале, игра Crysis Remastered предусматривает ведение боевых действий с использованием специального костюма, который позволяет усилить скорость, силу, огневую мощь или же маскировку персонажа. Игроки смогут гибко настраивать модульное вооружение в зависимости от тактических предпочтений ведения боя.

Игра Crysis Remastered выйдет 23 июля для платформ Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch и ПК. Объём загружаемых данных для Xbox One заявлен на уровне 7,01 ГБ.

Источник: wccftech

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