Crytek выпустила обновление для Crysis Remastered с апгрейдом производительности на PS5 и Xbox Series X|S





Патч исправляет около 100 разных ошибок и улучшает работу Crysis Remastered на PS5 и Xbox Series X|S во всех трех графических режимах: качества, производительности и с программной трассировкой лучей. Разработчики заявили 60 FPS для всех некстген-консолей.

Важно: это не некстген-версии игры. Crysis Remastered по-прежнему работает на PS5 и Xbox Series в режиме обратной совместимости — со всеми вытекающими. Разработчики не используют преимущества новой архитектуры обеих консолей, ограничившись лишь повышенной частотой GPU и CPU.

Улучшения производительности Crysis Remastered на PS5 и Xbox Series X|S

PlayStation 5

Режим производительности — 1080p при 60 FPS

Режим качества — 1800p при 60 FPS

RayTracing —1440p при 60 FPS

Xbox Series X

Режим производительности — 1080p при 60 FPS

Режим качества — 2160p при 60 FPS

RayTracing — 1440p при 60 FPS

Xbox Series S

Режим производительности — 1080p при 60 FPS

Режим качества — 2160p при 30 FPS

RayTracing — 1080p при 30 FPS

В Digital Foundry протестировали Crysis Remastered с апгрейдом производительности на Xbox Series X|S. Опытным путем они выяснили, что в режиме качества игра работает на Series X в динамическом разрешении 2160p с незначительными просадками до 50 кадров в секунду, но телевизор с VRR успешно компенсирует это — визуально просадки неразличимы. В то же время в режиме производительности разрешение на обеих консолях — строго 1080р. На Series X игра стабильно держит 60 FPS почти всегда (редкие падения на 2-5 кадров случаются изредка и они некритичны), тогда как на Series S фреймрейт падает до 40 кадров в секунду даже во время кат-сцен. В режиме с рейтрейсингом фреймрейт на Series X снижается до 48 кадров в секунду, но есть надежда, что с выходом полноценного обновления для некстген-консолей разработчикам удастся выйти на целевые 60 FPS. В то же время именно режим с рейтрейсингом оказался оптимальным для Series S — при 1080р консоли удается удерживать стабильный фреймрейт.

Обновление также добавляет миссию «Восхождение», в которой Номад управляет десантно-штурмовым самолетом MV-24H Vulture, классическое управление режимами нанокостюма и специальные эффекты, которые отсутствовали на момент релиза (облака тумана в открывающей кат-сцене).