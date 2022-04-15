Cyberpunk 2077 разошлась тиражом более 18 млн копий, первое крупное дополнение выйдет в 2023 году

Компания CD Projekt Red опубликовала финансовый отчёт, который раскрывает сведения о продажах двух её популярных франшиз.

Обращение от редакции: Ребятам из 29-го отдельного стрелкового батальона ВСУ, которые защищают границу на Сумщине, нужны тепловизоры. Реквизиты для перевода средств на карту ПриватБанка – Андрей Заика (солдат 3-й роты 29-го ОкрСтБат), номер карты 5363 5420 1878 0370. Спасибо за помощь. Слава Украине!

Отмечается, что игра Cyberpunk 2077 была продана в количестве более 18 млн копий. В то же время продажи игры The Witcher 3 преодолели рубеж в 40 млн копий, а для всей франшизы заявлены продажи на уровне 65 млн копий.

Из данных отчёта также следует, что CD Projekt Red намерена продолжать поддержку игры Cyberpunk 2077 в 2022 году. Кроме того, ранее на этой неделе режиссёр квестов Павел Саско сказал, что работа над Cyberpunk далека от завершения.

«Мы все понимаем, что предстоит проделать большую работу», — сказал он.

При этом общая поддержка Cyberpunk 2077 идёт параллельно с разработкой полноценного дополнения для игры, которое было обещано еще до выхода.

Пока что об этом DLC известно крайне мало. Разработчики сообщили лишь, что планируют выпустить первое крупное дополнение для Cyberpunk 2077 в 2023 году. Более подробную информацию по этому поводу планируется предоставить «позже в этом году».

Источник: IGN, The Verge