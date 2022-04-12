Цена Bitcoin упала до $40 тыс. (на 7%): инвесторы пересматривают риски (война в Украине тоже повлияла)

Цена криптовалюты Bitcoin упала ниже ключевого уровня поддержки $40 тыс. Это произошло впервые с 16 марта. По данным Coin Metrics, в минувший понедельник стоимость криптовалюты опускалась до значения $39785,68, хотя затем последовал небольшой рост до $40009,78. В целом, падение стоимости составило 7%.

Существенное снижение стоимости Bitcoin стало следствием действий американских финансовых институтов, в результате чего изменились интересы инвесторов. Дело в том, что в понедельник доходность 10-летних казначейских облигаций достигла трёхлетнего максимума на уровне 2,78%. Более рискованные активы имеют тенденцию падать в цене, когда доходность надёжных инструментов растет. В понедельник также снизился индекс Nasdaq Composite – более чем на 1%.

Кроме того, инвесторы ожидают ужесточения политики со стороны Федеральной резервной системы. Потому они стремятся избавиться от криптовалюты.

«Bitcoin и традиционные рынки продолжают негативно реагировать на ожидания того, что ФРС США ужесточит свою денежно-кредитную политику для борьбы с инфляцией, и опубликованный во вторник индекс потребительских цен, похоже, оказывает сильное давление», — сказал аналитик Kaiko Рияд Кэри. «В глобальном масштабе продолжающаяся война в Украине и локдауны в Китае тормозят рынки».

Отметим, существенное снижение стоимости затронуло многие криптовалюты. Так, цена Ethereum упала примерно на 9%, ALGO – более 9%, SOL и ADA – примерно на 11%.

Источник: cnbc