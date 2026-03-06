banner
Европейские банки запустят стейблкоин, обеспеченный евро, во второй половине 2026 года

Європейські банки запустять стейблкоїн, забезпечений євро, у другій половині 2026 року

Консорциум из 12 крупных европейских банков под альянсом Qivalis продвигает стейблкоин, привязанный к евро, с целевым запуском во второй половине 2026 года. Токен будет обеспечен 1:1 к евро.


Коалиция 12 крупных европейских банков продвигает планы выпуска стейблкоина, деноминированного в евро, в рамках одной из самых скоординированных инициатив частного сектора на континенте, направленных на конкуренцию с доминированием цифровых токенов, обеспеченных долларом. Планируется, что по меньшей мере 40% резервов нового стейблкоина будут храниться в банковских депозитах, а остальные — в краткосрочных суверенных облигациях еврозоны с высоким рейтингом, согласно местному отчету. Инициатива под названием Qivalis включает CaixaBank, BNP Paribas, ING, UniCredit и BBVA, а также Danske Bank, DZ Bank, SEB, KBC, Raiffeisen Bank International, DekaBank и Banca Sella.

Как сообщает испанское издание CincoDías, консорциум планирует коммерческий запуск во второй половине 2026 года. Структура проекта призвана снизить концентрационные риски и внедрить полное обеспечение и круглосуточное право на погашение для держателей. Ян Зелль, бывший руководитель Coinbase Germany и нынешний CEO Qivalis, заявил CincoDías, что группа стремится предложить регулируемую внутреннюю альтернативу стейблкоинам, деноминированным в долларах США, в пределах Европейского Союза, а также позиционировать токен для глобальных вариантов использования, таких как мгновенные трансграничные бизнес-платежи.

Дистрибуция является ключевой составляющей этой стратегии. Qivalis ведет расширенные переговоры с криптовалютными биржами, маркет-мейкерами и поставщиками ликвидности, чтобы обеспечить листинг и торговлю стейблкоином с первого дня. Банки-участники также будут распространять токен через собственные каналы. Консорциум предоставляет приоритет партнерам, которые соответствуютмрегулированию ЕС в отношении рынков криптоактивов (MiCA), устанавливающей требования к лицензированию, резервам и прозрачности для эмитентов стейблкоинов в блоке. MiCA, внедряемая поэтапно с 2024 года, устанавливает жесткие стандарты капитала, управления и резервов для эмитентов так называемых «токенов, привязанных к активам» и «электронных денежных токенов».


Консорциум официально запустился в декабре и с тех пор расширился. BBVA присоединился в начале февраля, отказавшись от собственного независимого проекта стейблкоина в пользу коллективной инициативы — шаг, который банк объяснил преимуществами масштаба и интероперабельности по сравнению с фрагментированными решениями отдельных банков. В то же время стейблкоины, обеспеченные евро, остаются небольшой частью рынка. Более 95% глобального предложения стейблкоинов привязаны к доллару США, согласно данным The Block. Европейские банки видят возможность конкуренции, особенно в трансграничных платежах, где традиционная инфраструктура может быть медленной и дорогой.

Європейські банки запустять стейблкоїн, забезпечений євро, у другій половині 2026 року
Продвижение Qivalis также происходит на фоне более широкого роста интереса институтов к стейблкоинам. Barclays, по сообщениям, исследует инструменты расчетов на блокчейне, поскольку банки готовятся к росту использования стейблкоинов. В Великобритании Financial Conduct Authority отобрала компании, включая Revolut, для тестирования вариантов использования стейблкоинов в регуляторной «песочнице», тогда как законодатели США пересматривают правила по доходности стейблкоинов на фоне беспокойств оттока депозитов из традиционных банков. Стейблкоины также все чаще связывают с новыми моделями цифровой коммерции. Соучредитель Stripe недавно предсказал «поток» коммерции, управляемой ИИ, которая будет использовать стейблкоины и высокопроизводительные блокчейны, подчеркивая, что эти токены рассматриваются не только как торговые инструменты, но и как программируемые платежные рельсы.

Количество держателей стейблкоинов в мире впервые превысило 200 миллионов

arrow left
arrow right
