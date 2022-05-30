Цены на дискретные видеокарты AMD Radeon RX 6000 и GeForce RTX 30 уже почти вернулись к рекомендованным значениям

Пандемия COVID-19, растущая популярность работы на дому и семейных развлечений в сочетании с внезапным ростом стоимости криптовалюты вызвали самый продолжительный дефицит и рост цен на видеокарты в истории. Однако по мере того, как все эти факторы постепенно возвращаются к норме, цены на видеокарты снижаются до приемлемых значений.

Помогаем Поможем собрать средства на тепловизоры для спасателей Николаевской и Харьковской областей

Судя по данным 3DCenter, дефицит дискретных видеокарт и сопутствующий скачок их цен остались позади. В начале этого года началась тенденция к снижению розничных цен на видеокарты актуальных линеек, а сейчас цены почти достигли рекомендованных значений. А некоторые модели даже можно найти в продаже по цене ниже рекомендованной.

Некоторые видеокарты, определённые как «основной портфель», по-прежнему остаются более дорогими. К ним относятся Radeon RX 6700/6800/6800XT и GeForce RTX 3060Ti/3070/3080. Без учёта этих моделей средняя стоимость уже была бы ниже рекомендованной розничной цены для устройств AMD и лишь немного выше рекомендованной розничной цены – для решений NVIDIA.

В целом, серия AMD Radeon RX 6000 продаётся по средней цене, которая лишь на 2% превышает рекомендованный уровень. А некоторые недавно выпущенные модели, такие как Radeon RX 6750XT, уже доступны по рекомендуемой розничной цене, хотя с момента их выхода ещё не прошло и месяца. А модель Radeon RX 6500XT и вовсе стоит на 19% меньше своей рекомендованной цены. Если бы не модели RX 6800XT, 6800 и 6700, средняя розничная цена была бы на 3,2% ниже рекомендованной розничной цены. Средние цены видеокарт NVIDIA RTX 30 примерно на 6% выше рекомендованных, а в случае моделей RTX 3070 и 3060 приходится переплачивать около 12%. Без учёта версий RTX 3080 10 ГБ, RTX 3070 и RTX 3060 Ti превышение фактических розничных цен над рекомендованными составляло бы лишь 2%.

Данные о ценах для анализа предоставлены агрегатором цен Geizhals для немецких и австрийских интернет-магазинов с учетом НДС 19%.

Источник: videocardz