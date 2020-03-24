ЦКС: Передать показатели счетчиков в период карантина можно дистанционно, а проконсультироваться со специалистами — в Skype (расскажите родителям и пожилым соседям)

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Завтра начинается последняя неделя месяца, во время которой жители Киева традиционно передают показатели счетчиков отопления, горячей и холодной воды для корректного начисления квартплаты. В связи с этим специалисты «Центра коммунального сервиса» решили напомнить, что в период противоэпидемических ограничений это можно сделать онлайн, не выходя из дома.

В частности, показатели можно передать одним из трех способов:

через личный кабинет на сайте «Центра коммунального сервиса» (ЦКС);

по телефону call-центра ЦКС — (044) 247-40-40;

по стационарным номерам в приложении — для тех потребителей, чьи телефоны по техническим причинам невозможно перевести в тоновый режим.

ЦКС настойчиво просит молодых киевлян помочь своим родителям, дедушкам/бабушкам и соседям пожилого возраста в передаче показаний: помочь им в регистрации в личном кабинете ЦКС,или расклеить объявления с номерами стационарных телефонов в подъезде. Это поможет избегать опасных контактов соседям, которые обычно передавали показания через ящики в сервисных центрах.

Напомним также, что с сегодняшнего связаться со специалистом ЦКС для консультации можно с применением Skype-связи.

В частности, с помощью Skype можно проконсультироваться по любому вопросу относительно начислений, заключение договоров, передачи показаний и актуализации данных по услугам отопления и горячего водоснабжения, содержания домов, холодного водоснабжения и водоотведения, вывоз мусора и т.п.



Специалисты будут работать по графику: понедельник-четверг — с 9:00 до 18:00, пятница — с 9:00 до 16:45, обеденный перерыв — с 13:00 до 13:45.

Список контактов специалистов ЦКС в Skype по районам Киева:

Голосеевский: CKS_GOLOS_1

Дарницкий: CKS_DARN_1

Деснянский: CKS_DESN_1

Днепровский: CKS_DNIPR_1

Оболонский: CKS_OBOLON_1

Печерский: CKS_PECH_1

Подольський: CKS_PODIL_1

Святошинский: CKS_SVIAT_1

Соломенский: CKS_SOLOM_1

Шевченковский: CKS_SHEV_1

Источники: КГГА (1, 2)