Новости
ЦКС: Передать показатели счетчиков в период карантина можно дистанционно, а проконсультироваться со специалистами — в Skype (расскажите родителям и пожилым соседям)

ЦКС: Передать показатели счетчиков в период карантина можно дистанционно, а проконсультироваться со специалистами — в Skype (расскажите родителям и пожилым соседям)

ЦКС: Передать показатели счетчиков в период карантина можно дистанционно, а проконсультироваться со специалистами — в Skype (расскажите родителям и пожилым соседям)


Завтра начинается последняя неделя месяца, во время которой жители Киева традиционно передают показатели счетчиков отопления, горячей и холодной воды для корректного начисления квартплаты. В связи с этим специалисты «Центра коммунального сервиса» решили напомнить, что в период противоэпидемических ограничений это можно сделать онлайн, не выходя из дома.

В частности, показатели можно передать одним из трех способов:

  • через личный кабинет на сайте «Центра коммунального сервиса» (ЦКС);
  • по телефону call-центра ЦКС — (044) 247-40-40;
  • по стационарным номерам в приложении — для тех потребителей, чьи телефоны по техническим причинам невозможно перевести в тоновый режим.

ЦКС настойчиво просит молодых киевлян помочь своим родителям, дедушкам/бабушкам и соседям пожилого возраста в передаче показаний: помочь им в регистрации в личном кабинете ЦКС,или расклеить объявления с номерами стационарных телефонов в подъезде. Это поможет избегать опасных контактов соседям, которые обычно передавали показания через ящики в сервисных центрах.

Напомним также, что с сегодняшнего связаться со специалистом ЦКС для консультации можно с применением Skype-связи.

В частности, с помощью Skype можно проконсультироваться по любому вопросу относительно начислений, заключение договоров, передачи показаний и актуализации данных по услугам отопления и горячего водоснабжения, содержания домов, холодного водоснабжения и водоотведения, вывоз мусора и т.п.

Специалисты будут работать по графику: понедельник-четверг — с 9:00 до 18:00, пятница — с 9:00 до 16:45, обеденный перерыв — с 13:00 до 13:45.

Список контактов специалистов ЦКС в Skype по районам Киева:

  • Голосеевский: CKS_GOLOS_1
  • Дарницкий: CKS_DARN_1
  • Деснянский: CKS_DESN_1
  • Днепровский: CKS_DNIPR_1
  • Оболонский: CKS_OBOLON_1
  • Печерский: CKS_PECH_1
  • Подольський: CKS_PODIL_1
  • Святошинский: CKS_SVIAT_1
  • Соломенский: CKS_SOLOM_1
  • Шевченковский: CKS_SHEV_1

Источники: КГГА (1, 2)

Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить