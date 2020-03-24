ЦКС: Передать показатели счетчиков в период карантина можно дистанционно, а проконсультироваться со специалистами — в Skype (расскажите родителям и пожилым соседям)
Завтра начинается последняя неделя месяца, во время которой жители Киева традиционно передают показатели счетчиков отопления, горячей и холодной воды для корректного начисления квартплаты. В связи с этим специалисты «Центра коммунального сервиса» решили напомнить, что в период противоэпидемических ограничений это можно сделать онлайн, не выходя из дома.
В частности, показатели можно передать одним из трех способов:
- через личный кабинет на сайте «Центра коммунального сервиса» (ЦКС);
- по телефону call-центра ЦКС — (044) 247-40-40;
- по стационарным номерам в приложении — для тех потребителей, чьи телефоны по техническим причинам невозможно перевести в тоновый режим.
ЦКС настойчиво просит молодых киевлян помочь своим родителям, дедушкам/бабушкам и соседям пожилого возраста в передаче показаний: помочь им в регистрации в личном кабинете ЦКС,или расклеить объявления с номерами стационарных телефонов в подъезде. Это поможет избегать опасных контактов соседям, которые обычно передавали показания через ящики в сервисных центрах.
Напомним также, что с сегодняшнего связаться со специалистом ЦКС для консультации можно с применением Skype-связи.
В частности, с помощью Skype можно проконсультироваться по любому вопросу относительно начислений, заключение договоров, передачи показаний и актуализации данных по услугам отопления и горячего водоснабжения, содержания домов, холодного водоснабжения и водоотведения, вывоз мусора и т.п.
Специалисты будут работать по графику: понедельник-четверг — с 9:00 до 18:00, пятница — с 9:00 до 16:45, обеденный перерыв — с 13:00 до 13:45.
Список контактов специалистов ЦКС в Skype по районам Киева:
- Голосеевский: CKS_GOLOS_1
- Дарницкий: CKS_DARN_1
- Деснянский: CKS_DESN_1
- Днепровский: CKS_DNIPR_1
- Оболонский: CKS_OBOLON_1
- Печерский: CKS_PECH_1
- Подольський: CKS_PODIL_1
- Святошинский: CKS_SVIAT_1
- Соломенский: CKS_SOLOM_1
- Шевченковский: CKS_SHEV_1