Впервые в мире: истребитель Gripen E под управлением ИИ испытали в бою против живого пилота

Saab объявила о проведении трех испытательных боевых полетов истребитель Gripen E, управляемого ИИ. Это первый известный случай использования ИИ-самолета в условиях передовой.

В рамках проекта Beyond искусственный интеллект Centaur, разработанной немецкой компанией Helsing, был интегрирован в серийный истребитель Gripen E. Полеты проходили с 28 мая по 3 июня в шведском гражданском воздушном пространстве. Бои происходили вне пределов визуального контакта.

Проект полностью финансируется Шведским управлением оборонного материально-технического обеспечения в рамках национальной программы «Концепция истребителей будущего». Испытания включали боевые действия в реальном времени, в частности миссию, где Gripen E под управлением ИИ противостоял Gripen D, пилотируемому человеком.

Во время первых двух полетов система ИИ Centaur управлял самолетом во время выполнения маневров и предоставлял пилоту сигнал о стрельбе. Третий вылет включал динамическую интеграцию данных в реальном времени и использование настоящего Gripen D в качестве противника. Команда варьировала стартовые скорости, расстояния и углы целей, с одновременным отключением каналов управления в некоторых сценариях, чтобы проверить устойчивость системы искусственного интеллекта.

ИИ Centaur работал автономно, с отслеживанием цели с помощью бортовых датчиков и с соответствующими корректирующими маневрами. Испытания проводились с использованием стандартной платформы Gripen E от Saab, без необходимости в создании специального испытательного самолета или ограничения их военными полигонами. Полеты в пределах гражданского воздушного пространства подчеркивают соблюдение самолетом протоколов безопасности во время операций.

До этого искусственный интеллект обучался в симуляциях высокоинтенсивного воздушного боя в течение длительного времени. По словам Антуана Бордеса, вице-президента Helsing по искусственному интеллекту, Centaur получил эквивалент 50 лет пилотского опыта всего за несколько часов. В целом система прошла более 500 000 симулированных часов полета. Во время обучения ИИ разработал ряд тактик и обнаружил нетрадиционные схемы ведения боевых действий. По словам Helsing, обучение было специально к требованиям современного воздушного боя, с акцентом на надежное выполнение маневров, приоритетность целей и адаптивность.

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Программное обеспечение ИИ было установлено без влияния на сертификацию критически важных для полета систем. Питер Нильссон, руководитель отдела передовых программ Saab Aeronautics, рассказал, что интеграция проекта в самолет началась в марте 2025 года, а первый полет состоялся только через восемь недель.

Программа не работала на отдельном автономном процессоре, а была интегрирована непосредственно в инфраструктуру авионики, взаимодействуя с датчиками, системами управления полетом и коммуникационным оборудованием. Это позволило команде быстро обновлять программное обеспечение и тестировать изменения в воздухе в течение коротких циклов. Целью Saab было быстрое внедрение ИИ в существующие самолеты, чтобы не ждать создания новых.

Директор по инновациям Saab Маркус Вандт совершил один из испытательных вылетов. Он сообщил, что искусственный интеллект вел себя предсказуемо и использовал полный диапазон возможностей полета без превышения эксплуатационных ограничений и без потери связи. В некоторых ситуациях система применяла креативную тактику взаимодействия, подобную той, что применяется пилотами-людьми, включая фиктивные ракетные выстрелы. Вандт говорит, что хотя пилоты пока сохраняют определенную роль, их преимущество над ИИ уменьшается. Он заявил, что способность систем искусственного интеллекта быстро обрабатывать новые сценарии ставит под сомнение адаптивность человека в будущем.

Сейчас Saab и Helsing анализируют данные полетов с начальной испытательной кампании и планируют усовершенствование поведения системы Centaur. Компании не объявили сроки оперативной интеграции, но подтвердили, что дополнительные полеты будут проведены в течение 2025 года.

Источник: Army Recognition