Новости Устройства 16.03.2026

Lenovo возрождает игровой смартфон Legion

Олександр Федоткін

Lenovo відроджує ігровий смартфон Legion

Lenovo возвращает на рынок игровой смартфон Legion, который по дизайну несколько похож на недавнюю модель Motorola Edge 70.


Компания не выпускала смартфонов под брендом Legion с 2022 года. Тогда в августе 2022 года вышел Legion Y70 с процессором Snapdragon 8+ первого поколения. Он должен был конкурировать с тогдашними RedMagic 7S и Asus ROG Phone 6. Однако Lenovo больше не выпускала смартфонов Legion.

Недавно был представлен планшет Legion Tablet Gen 5 с процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5. Но, вероятно, под этим брендом выйдет не только он. На недавнем мероприятии в Китае представитель Lenovo засветил еще не выпущенный смартфон компании под брендом Legion. Дизайн задней панели несколько похож на Motorola Edge 70 с прямоугольным блоком камер в верхнем левом углу.

Блок, судя по всему, состоит из трех камер и модуля вспышки. Под ними можно увидеть логотип Lenovo Legion. Передняя панель не демонстрировалась. Информации о характеристиках пока тоже нет, однако ожидается, что новый смартфон будет конкурировать с RedMagic 11 Pro. 


В таком случае он может получить процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, дисплей с высокой частотой обновления, емкий аккумулятор, продвинутую систему охлаждения в виде кулера Black Shark 4 Pro, стоимость которого на Amazon сейчас составляет $32. Ожидается, что анонс нового смартфона должен состояться в ближайшее время.

Ранее мы писали, что Lenovo показал Legion Go Fold с гибким OLED-дисплеем. Кроме этого Lenovo заявила о конце обновлений драйверов для Legion Go — под вопросом поддержка Ryzen Z1 Extreme. В то же время ноутбуки Dell и Lenovo первыми получат чипы Nvidia N1/N1X в первой половине 2026 года.

Спецпроекты
Bitget впроваджує групову систему ставок мейкера для споту та ф'ючерсів. Що змінилося і які плюси
Топові QD-OLED і Mini‑LED монітори MSI для ігор, роботи та кіно у 2026 році

Источник: NotebookCheck

