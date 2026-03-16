Lenovo возрождает игровой смартфон Legion

Lenovo возвращает на рынок игровой смартфон Legion, который по дизайну несколько похож на недавнюю модель Motorola Edge 70.





Компания не выпускала смартфонов под брендом Legion с 2022 года. Тогда в августе 2022 года вышел Legion Y70 с процессором Snapdragon 8+ первого поколения. Он должен был конкурировать с тогдашними RedMagic 7S и Asus ROG Phone 6. Однако Lenovo больше не выпускала смартфонов Legion.

Недавно был представлен планшет Legion Tablet Gen 5 с процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5. Но, вероятно, под этим брендом выйдет не только он. На недавнем мероприятии в Китае представитель Lenovo засветил еще не выпущенный смартфон компании под брендом Legion. Дизайн задней панели несколько похож на Motorola Edge 70 с прямоугольным блоком камер в верхнем левом углу.

Блок, судя по всему, состоит из трех камер и модуля вспышки. Под ними можно увидеть логотип Lenovo Legion. Передняя панель не демонстрировалась. Информации о характеристиках пока тоже нет, однако ожидается, что новый смартфон будет конкурировать с RedMagic 11 Pro.





В таком случае он может получить процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, дисплей с высокой частотой обновления, емкий аккумулятор, продвинутую систему охлаждения в виде кулера Black Shark 4 Pro, стоимость которого на Amazon сейчас составляет $32. Ожидается, что анонс нового смартфона должен состояться в ближайшее время.

Ранее мы писали, что Lenovo показал Legion Go Fold с гибким OLED-дисплеем. Кроме этого Lenovo заявила о конце обновлений драйверов для Legion Go — под вопросом поддержка Ryzen Z1 Extreme. В то же время ноутбуки Dell и Lenovo первыми получат чипы Nvidia N1/N1X в первой половине 2026 года.

Источник: NotebookCheck