Реверсивную зарядку Realme P4 Power 10 000 мАч испытали на iPhone 17 Pro: хватит на два раза, но с нюансами

На прошлой неделе Realme представила смартфон Realme P4 Power, главной особенностью которого стала гигантская батарея емкостью 10 001 мА-ч. В пресс-материалах компания прямо сравнивает новинку с обычным павербанком на 10 000 мА-ч и подчеркивает, что смартфон при этом на 43% тоньше (толщина 9,08 мм) и на 14% легче, чем типичный павербанк — вес устройства составляет 219 г. Но главный вопрос звучит просто: можно ли реально использовать этот смартфон как павербанк?





Чтобы это проверить, обозреватели ресурса GSMarena устроили тест. Для этого они использовали полностью заряженный Realme P4 Power и почти разряженный iPhone 17 Pro с зарядом всего 7%. Смартфоны соединили кабелем USB-C ↔ USB-C и подключили прибор для измерения мощности зарядки в реальном времени.

На старте Realme передавал 22 Вт энергии на iPhone. При этом обнаружился важный нюанс: для достижения максимальной скорости реверсивной зарядки экран P4 Power должен быть выключен — иначе часть энергии резервируется для работы самого смартфона.

Через 10 минут мощность снизилась до 19 Вт, но iPhone уже зарядился до 23%, тогда как Realme все еще имел 94% заряда. Через 30 минут скорость упала до 11 Вт, iPhone достиг 48%, а умный «павербанк» сохранил 80% батареи. Именно такой сценарий выглядит самым реалистичным в повседневной жизни — короткая подзарядка на 10-30 минут, которой достаточно на весь день.





Тест продолжили из любопытства. Через 50 минут заряд iPhone вырос до 65% при мощности 9 Вт, а уровень энергии в батарее Realme снизился до 70%. Через 70 минут мощность зарядки упала до 7 Вт, iPhone достиг уровня 70%, а в Realme осталось 61% заряда.

Для сравнения: в тестах iPhone 17 Pro с 45-ваттным зарядным устройством Pixel AVS смартфон доходил до 70% за 30 минут, а полная зарядка занимала 1 час 18 минут. В то же время Realme заявляет максимальную мощность реверсивной зарядки 27 Вт, а в тесте смартфоны согласовали USB Power Delivery на 9 В и до 3 А.

Результат очевиден: Realme P4 Power способен один раз полностью зарядить iPhone 17 Pro. Теоретически, учитывая емкость батареи, можно было бы ожидать две полные зарядки, но потери на преобразовании энергии не позволяют этого сделать.

При этом даже после полной зарядки чужого смартфона владелец P4 Power все равно будет иметь достаточно энергии для нескольких часов игр или активного пользования. Отдельно стоит упомянуть и скорость зарядки самого Realme: по данным компании, 80-ваттная зарядка SuperVOOC позволяет пополнить батарею с 0 до 50% за 36 минут.

