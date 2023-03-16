Dell анонсировала свой первый Windows-ноутбук на ARM-процессоре Snapdragon: 14-дюймовый дисплей, 16 часов автономности и цена $500

Компания Dell подготовила к выпуску свой первый ноутбук с Windows, основанный на процессоре Snapdragon. Устройство относится к недорогим решениям и обеспечивает хорошую автономность.

Новый ноутбук Dell Inspiron 14 оснащён 14-дюймовым LED дисплеем с антибликовым покрытием, который обеспечивает Full HD разрешение 1920х1080 точек. Поддержки сенсорного ввода нет. Устройство комплектуется процессором Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 2 с GPU Adreno 690, оперативной памятью LPDDR4x объёмом 8 ГБ и твердотельным накопителем M.2 PCIe NVMe ёмкостью 256 ГБ.

Пользователям доступны два разъёма USB 3.2 Gen2 Type C, один разъём USB 2.0 Type A, звуковой разъём для подключения наушников и микрофона, а также слот для карты памяти micro-SD. Также предусмотрены беспроводные интерфейсы Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2. В системе установлена веб-камера с разрешением 1080p с двумя микрофонами. Клавиатура не имеет подсветки.

Ноутбук Dell Inspiron 14 содержит батарею ёмкостью 40 Втч, которая обеспечивает до 16 часов автономной работы в режиме локального просмотра HD видео. При этом обещают бесшумную работу. Размеры составляют 323,67х219,76х18,99 мм при массе 1,44 кг. Устройство работает под управлением операционной системы Windows 11.

Новый ноутбук Dell Inspiron 14 поступит в продажу с 23 марта по цене $499,99. Пользователям будет доступна только одна конфигурация и только один вариант цвета – серебристый.

Для тех, кто не в восторге от чипа Snapdragon 8cx Gen 2 (который был представлен ещё в сентябре 2020 года, и которому на смену уже пришла модель Snapdragon 8cx Gen 3), предусмотрены конфигурации на базе архитектуры x86. Версии Dell Inspiron 14 с процессором AMD Ryzen 7 5825U или Intel Core i7-1255U включают в 2 раза больше ОЗУ (с более высокими частотами) и в 2 раза более ёмкий SSD. Но и цены таких устройств составляют $579,99 и $649,99, соответственно.

Источник: techspot