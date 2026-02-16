tradfi
День рождения с Claude Code: подростки создали с нуля 10 игр за 2 часа

Шадрін Андрій

Редакор та автор новин

Отец использовал Claude Code и превратил день рождения своего сына в фестиваль программирования. Группа подростков провела большую часть празднования, создав с помощью подсказок LLM более десяти игр — и все это без какого-либо предыдущего опыта кодирования


Директор по информационной безопасности компании Sysdig Сергей Эпп недавно опубликовал очень интересное сообщение в LinkedIn, в котором подробно описал, как ему удалось показать группе подростков на дне рождения своего сына, как создавать собственные игры с помощью таких инструментов, как Claude Code.

«Моему сыну исполнилось 14. Восемь его друзей пришли к нам на LAN-вечеринку. Fortnite, пицца — все как обычно. Через два часа во время перерыва я показал им Claude Code. Без туториала. Просто: «Скажи ему, что ты хочешь создать». Один ребенок сделал Flappy Bird — с кармическим твистом и в индийском художественном стиле. Другой написал промпт длиной более одной страницы. Ему 13″, — поделился Эпп в соцсети.

Интересно, что большинство детей на празднике вообще не имели предыдущего опыта кодирования. Несмотря на это, один подросток смог написать подробную подсказку, которая была длиннее страницы. В течение следующих двух часов дети смогли создать десять игр, не используя ничего, кроме подсказок в Claude Code.

«А потом произошло то, чего я не ожидал. Они перестали играть в Fortnite. Никто их об этом не просил. Они просто перестали. За два часа большинство детей с нулевым опытом программирования создали более 10 игр. С нуля. Пригодных для игры. Я наблюдал, как подростки перешли от потребления дофамина к его созданию. Один день рождения. Никакого плана урока. Никакой учебной программы. Только инструмент и разрешение создавать», — добавил потрясенный отец.

Конечно, это лишь небольшой фрагмент истинной силы инструментов LLM в раскрытии производительности. В целом, Claude Code — это инструмент широкого спектра для программирования на базе искусственного интеллекта от Anthropic, который помогает в разработке программного обеспечения.


«Как отец, это лучшее, что я видел за весь год (пытаясь ежедневно бороться с Fortnite и Shorts). Как CISO, я понимаю, что это означает, когда барьер для создания программного обеспечения падает до нуля. Для всех», — подытожил Эпп.

Недавно пользователь Reddit смог перенести полноценный бэкэнд NVIDIA CUDA на AMD ROCm с помощью Claude Code примерно за 30 минут, продемонстрировав лишь один из многих способов, которыми люди используют этот инструмент для упрощения и ускорения своих рабочих процессов.

Данные: WccfTech.com / LinkedIn

Случай наглядно демонстрирует, как инструменты на базе LLM снижают порог входа в разработку программного обеспечения практически до нуля. Даже без учебных программ и предварительной подготовки пользователи способны быстро создавать полноценные, работоспособные продукты. В более широкой перспективе это может существенно изменить подход к обучению, хобби и самой индустрии разработки.

ИИ Claude за 74 минуты создал веб-стартап с прибылью в $1000/месяц

Источник: WccfTech.com

