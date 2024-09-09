Дени Вильнев подтвердил работу над сценарием «Дюна 3» — подготовка фильма идет полным ходом

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Работа над третьим фильмом «Дюна» официально началась. Дени Вильнев подтвердил, что работает над сценарием следующей части.

«Это в работе, да. Вот почему я не останусь здесь надолго», — сказал режиссер на Международном кинофестивале в Торонто, когда его спросили о сценарии. Это самая большая новость с начала этого года, когда официально объявили, что Legendary будет снимать «Дюна 3».

На фоне успеха «Дюна: Часть вторая» в этом году зрители с нетерпением ждут третьего фильма. Ранее в интервью режиссер говорил, что успех второго фильма стал двигателем продолжения.

«Когда я снимал первую часть и когда она вышла, это был конец пандемии, поэтому у меня не было возможности контактировать с аудиторией. Поэтому когда мы ездили в тур посвященный второй части, мы почувствовали радость и желание снять фильм. Это задело мое сердце, когда я увидел, как много людей ждут фильм и готовы полюбить его», — сказал Дени Вильнев.

О третьем фильме пока что известно немного. Лента будет адаптацией романа Фрэнка Герберта «Дюна: Мессия» Мессия». Книга рассказывает о последствиях действий Пола Атрейдеса.

Можно точно предположить, что «Дюна 3» Тимоти Шаламе, Зендая, Хавьер Бардем, Флоренс Пью и Джош Бролин вернутся к своим ролям. Неизвестно, появится ли в фильме Ребекка Фергюсон, так как леди Джессика отсутствует в роман Алия в исполнении Ани Тейлор-Джой тоже почти наверняка будет в новом фильме.

В настоящее время «Дюна 3» не имеет даты выпуска. Хотя ранее график съемок Warner Bros позволил сделать некоторые предположения.

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Источники: Variety, GamesRadar

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