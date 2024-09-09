Новости Кино 09.09.2024 в 23:41 comment views icon

Дени Вильнев подтвердил работу над сценарием «Дюна 3» — подготовка фильма идет полным ходом

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/05/photo_2023-11-12_18-48-05-3-268x190-1-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/05/photo_2023-11-12_18-48-05-3-268x190-1-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/05/photo_2023-11-12_18-48-05-3-268x190-1-96x96.jpg

Андрій Русанов

Автор сайта

Дени Вильнев подтвердил работу над сценарием «Дюна 3» — подготовка фильма идет полным ходом

Раздел Кино выходит при поддержке?

Работа над третьим фильмом «Дюна» официально началась. Дени Вильнев подтвердил, что работает над сценарием следующей части.

Відключайте рекламу - підтримуйте ITC!

«Это в работе, да. Вот почему я не останусь здесь надолго», — сказал режиссер на Международном кинофестивале в Торонто, когда его спросили о сценарии. Это самая большая новость с начала этого года, когда официально объявили, что Legendary будет снимать «Дюна 3».

На фоне успеха «Дюна: Часть вторая» в этом году зрители с нетерпением ждут третьего фильма. Ранее в интервью режиссер говорил, что успех второго фильма стал двигателем продолжения.

«Когда я снимал первую часть и когда она вышла, это был конец пандемии, поэтому у меня не было возможности контактировать с аудиторией. Поэтому когда мы ездили в тур посвященный второй части, мы почувствовали радость и желание снять фильм. Это задело мое сердце, когда я увидел, как много людей ждут фильм и готовы полюбить его», — сказал Дени Вильнев.

О третьем фильме пока что известно немного. Лента будет адаптацией романа Фрэнка Герберта «Дюна: Мессия» Мессия». Книга рассказывает о последствиях действий Пола Атрейдеса.

Можно точно предположить, что «Дюна 3» Тимоти Шаламе, Зендая, Хавьер Бардем, Флоренс Пью и Джош Бролин вернутся к своим ролям. Неизвестно, появится ли в фильме Ребекка Фергюсон, так как леди Джессика отсутствует в роман Алия в исполнении Ани Тейлор-Джой тоже почти наверняка будет в новом фильме.

В настоящее время «Дюна 3» не имеет даты выпуска. Хотя ранее график съемок Warner Bros позволил сделать некоторые предположения.

«Чани — мое секретное оружие»: Дени Вильнев рассказал о ленте «Дюна 3» и почему не родилась Алия

Онлайн-курс "Комерційний ілюстратор" від Skvot.
Курс, де ти перетвориш ідеї на діджитал-ілюстрації, а бажання малювати — на повноцінну кар’єру. Лектор — співзасновник студії та журналу про культуру, 13 років збирає нагороди за те, що любить. .
Детальніше

Источники: Variety, GamesRadar

Раздел Кино выходит при поддержке?

Компания LG Home Entertainment является признанным новатором в области телевизоров и аудиовидеосистем. LG предлагает улучшенный опыт домашних развлечений благодаря награжденным наградами OLED-телевизорам и телевизорам QNED LED на инновационной платформе WebOS Smart TV. Стремясь предоставить потребителям первоклассный пользовательский опыт, вся продукция LG для домашних развлечений разработана с учетом экологической устойчивости, начиная от производства и заканчивая утилизацией.

Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить