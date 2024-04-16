Depositphotos теперь с ИИ: фотобанк запускает собственный генератор лицензированных изображений

Инструмент создает эксклюзивный, этичный и что главное — лицензированный контент, который в дальнейшем можно использовать беспроблемно.

Контент Depositphotos, сгенерированный ИИ, так же будет иметь стандартную лицензию на цифровое и печатное использование изображений на различных платформах — в рекламе, UI/UX дизайне, сайтах или газетах и тому подобное. Что также важно — его не будут добавлять в общую библиотеку стоковых изображений, поэтому контент от ИИ будет эксклюзивным.

Сообщается, что ИИ не будет использовать элементы, защищенные авторским правом, и генерировать изображения высокого качества (все в результате будут иметь разрешение 2048×2048 пикселей). Также инструмент позволяет создавать изображения «продвинутого уровня» — достаточно ввести детальное описание, чтобы получить четыре уникальных изображения на выбор.

«В сотрудничестве с Bria.ai мы разработали инструмент, который отличается своей инновационностью, безопасностью, этичностью и удобным интерфейсом. Он воплощает наше видение контента будущего и разработан под современные требования и бизнес-задачи. Инструмент позволяет раскрыть творческий потенциал: пользователи, которые не находят нужное изображение в стоковой библиотеке, могут просто создать его». Алина Волчек, General Manager, Depositphotos.

Сейчас ИИ-инструмент Depositphotos доступен клиентам с активными планами, однако впоследствии компания планирует предоставить доступ всем пользователям.

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