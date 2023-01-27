Новости

Shutterstock запускает генерацию изображений для платных пользователей: ИИ обучается на базе сервиса, оригинальные авторы получат вознаграждение

Shutterstock запускает генерацию изображений для платных пользователей: ИИ обучается на базе сервиса, оригинальные авторы получат вознаграждение

Хостинг изображений Shutterstock ступил на путь продажи и лицензирования произведений искусства, созданных с помощью искусственного интеллекта и машинного обучения. Компания заявляет, что новый сервис следует этическому подходу к контенту на основе ИИ, платя создателям и предлагая мгновенное удовлетворение пользователям.

Помогаем

Unrecognizable

Помогаем бойцам на Луганском направлении – собираем средства на автомобиль

Shutterstock AI

Пока споры о контенте, создаваемом ИИ, все еще бушуют в интернете и в судах, Shutterstock двигается вперед: гигант стоковой фотографии только что открыл свою платформу для создания изображений с помощью ИИ – возможность доступна платным клиентам. Сгенерированные произведения могут использоваться в профессиональных проектах, при этом соблюдая права оригинальных творцов.

Доступный в бета-версии как часть платформы Creative Flow, искусственный интеллект Shutterstock является результатом стратегического партнерства с Open AI. Обучение ИИ біло заранее произведено на основе стоковых материалов Shutterstock.

Курс
EXCEL ДЛЯ БІЗНЕСУ
Опануйте Excel усього за 1,5 місяця і підвищуйте ефективність бізнес-процесів у себе в компанії.
РЕЄСТРУЙТЕСЯ!
exel

Теперь клиентам не нужно быть экспертами в области дизайна или иметь доступ к целым творческим командам для «создания исключительных произведений», заявил генеральный директор Shutterstock Пол Хеннесси. Новые инструменты искусственного интеллекта «построены на этическом подходе и на библиотеке произведений, представляющих разнообразный мир, в котором мы живем», — отметил Хеннесси.

Основа этического подхода – предоставление вознаграждения художникам, которые внесли свой вклад (хотя и не по своей воле) в обучение ИИ и создание на его основе новых произведений.

Shutterstock AI

По данным самой компании, Shutterstock AI отличается от других платформ генерации простотой использования. Утверждается, что она будет создавать высококачественные изображения даже из одного слова – метод отличается от множества сложных подсказок, необходимых таким ИИ, как Stable Diffusion.

Естественно, утверждения Shutterstock нуждаются в дальнейшей практической проверке. Согласно предварительному тестированию, Shutterstock AI предоставляет четыре изображения, сгенерированные ИИ, для каждой текстовой подсказки. Качество результатов неоднозначно, а правовой статус представленной технологии все еще выглядит спорным.

Adobe Stock разрешил продажу изображений, созданных с помощью ИИ – с рядом ограничений, позволяющих соблюдать авторское право

Источник: TechSpot


Похожие записи
Завантаження коментарів...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить