Shutterstock запускает генерацию изображений для платных пользователей: ИИ обучается на базе сервиса, оригинальные авторы получат вознаграждение

Хостинг изображений Shutterstock ступил на путь продажи и лицензирования произведений искусства, созданных с помощью искусственного интеллекта и машинного обучения. Компания заявляет, что новый сервис следует этическому подходу к контенту на основе ИИ, платя создателям и предлагая мгновенное удовлетворение пользователям.

Пока споры о контенте, создаваемом ИИ, все еще бушуют в интернете и в судах, Shutterstock двигается вперед: гигант стоковой фотографии только что открыл свою платформу для создания изображений с помощью ИИ – возможность доступна платным клиентам. Сгенерированные произведения могут использоваться в профессиональных проектах, при этом соблюдая права оригинальных творцов.

Доступный в бета-версии как часть платформы Creative Flow, искусственный интеллект Shutterstock является результатом стратегического партнерства с Open AI. Обучение ИИ біло заранее произведено на основе стоковых материалов Shutterstock.

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Теперь клиентам не нужно быть экспертами в области дизайна или иметь доступ к целым творческим командам для «создания исключительных произведений», заявил генеральный директор Shutterstock Пол Хеннесси. Новые инструменты искусственного интеллекта «построены на этическом подходе и на библиотеке произведений, представляющих разнообразный мир, в котором мы живем», — отметил Хеннесси.

Основа этического подхода – предоставление вознаграждения художникам, которые внесли свой вклад (хотя и не по своей воле) в обучение ИИ и создание на его основе новых произведений.

По данным самой компании, Shutterstock AI отличается от других платформ генерации простотой использования. Утверждается, что она будет создавать высококачественные изображения даже из одного слова – метод отличается от множества сложных подсказок, необходимых таким ИИ, как Stable Diffusion.

Естественно, утверждения Shutterstock нуждаются в дальнейшей практической проверке. Согласно предварительному тестированию, Shutterstock AI предоставляет четыре изображения, сгенерированные ИИ, для каждой текстовой подсказки. Качество результатов неоднозначно, а правовой статус представленной технологии все еще выглядит спорным.

Источник: TechSpot