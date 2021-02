Официально: Jaguar полностью перейдет на электромобили к 2025 году, а Land Rover начнет аналогичную трансформацию с 2024 года

Британский автопроизводитель Jaguar Land Rover (JLR) представил сегодня амбициозный план «Reimagine» по трансформации в полностью «зеленую» компанию (net zero carbon) к 2039 году. На пути к этому статусу бренды компании также будут трансформироваться соответствующим образом.

Первым начнет Jaguar, который полностью перейдет на электромобили уже к 2025 году, чтобы «реализовать свой уникальный потенциал». Интересно, что показанный еще два года назад электрический флагманский седан Jaguar XJ не станет частью этого плана, компания предпочла создавать будущие электромобили с чистого листа. В данный момент компания предлагает всего один электромобиль — премиальный кроссовер Jaguar I-Pace.

В свою очередь подразделение Land Rover также начнет трансформацию в полностью электрический бренд, но она будет проходить более медленно. На данный момент компания собирается выпустить первый батарейный электромобиль Land Rover в 2024 году, при этом в ближайшие пять лет семейство люкс-кроссоверов бренда (Range Rover, Discovery, Defender) пополнят сразу шесть полностью электрических версий популярных моделей.

В Jaguar Land Rover обещают, что к 2030 году (за 5 лет до запрета продаж ДВС-автомобилей в Великобритании) абсолютно все модели линеек обеих брендов будут иметь полностью электрическую версию. При этом к концу десятилетия британцы собираются продавать 100% чистых электромобилей в рамках бренда Jaguar и порядка 60% — в рамках бренда Land Rover.

Thierry Bolloré, CEO, launches new Reimagine strategy.

