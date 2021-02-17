Ford: В 2026 году все автомобили бренда в Европе будут только электромобилями или подключаемыми гибридами, а к 2030 году — только электромобилями





Сегодня автопроизводитель Ford официально объявил планы по электрификации своей модельной линейке в Европе. По заявлению компании, уже к середине 2026 года все пассажирские автомобили бренда для европейского рынка будут или «батарейными» электромобилями (all-electric) или подключаемыми гибридами (plug-in hybrid). При этом полный переход на электромобили по оценкам компании произойдет уже в 2030 году, когда Ford будет продавать в Европе исключительно электромобили, собранные преимущественно на фабрике в Кельне.

Коммерческие автомобили Ford также начнут переводить на «электрические рельсы» — все минивэны компании будут полностью электрическими или подключаемыми гибридами к 2024 году, а в 2030 году компания собирается довести продажи таких версий до 2/3 всего объема продаж коммерческих моделей бренда.

В программу электрификации Ford инвестирует $22 млрд к 2025 году — вдвое больше, чем планировалось ранее. Производство новых электромобилей развернут на европейском заводе Ford в Кёльне (Германия), на модернизацию которого потратят порядка $1 млрд. Фабрика Ford Cologne Electrification Center начнет выпускать серийные электромобили для локального рынка уже в 2023 году. Полная линейка электромобилей пока не озвучивается, но наверняка туда войдет существующий электрокроссовер Ford Mustang Mach-E.

Напомним, что недавно Ford выпустил серию зрелищных видео «Mustang Mach-E v Everything», в которых изобретательно показывает преимущества нового электромобиля.

Источник: Ford