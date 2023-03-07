«Дети кукурузы» — украинский трейлер новой экранизации рассказа Стивена Кинга о группе детей, которые убивают взрослых

Kinomania Film Distribution опубликовала дублированный украинский трейлер будущего сверхъестественного слэшера «Дети кукурузы» / Children of the Corn. Это современная экранизация одноименного рассказа маэстро ужасов Стивена Кинга, у которой нет почти ничего общего с оригинальным фильмом 1984 года.

Кинолента рассказывает о том, как в маленьком городке в штате Небраска двенадцатилетняя сирота Иден становится одержимой сверхъестественным духом умирающего кукурузного поля и вербует других детей для мести взрослым, которые своими безответственными решениями уничтожают кукурузу (и будущее детей). Восемнадцатилетняя Бо выступает против плана Иден убить всех взрослых в городке и становится его единственной надеждой на выживание.

Главные роли в фильме сыграли Елена Кампурис («Матрица времени»), Каллан Мелвей («В ловушке», «Первый мститель: Вторая война»), Брюс Спенс и Кейт Майер.

Режиссер и автор сценария новой экранизации фильма — Курт Уиммер («Эквилибриум», «Законопослушный гражданин» и «Вспомнить все»).

«Дети кукурузы» выйдут в украинский прокат 23 марта 2023 года.

Трейлер к фильму «Дети кукурузы» (украинский дубляж)