Дэвид Коренсвет назвал «роль своей мечты» — не «Супермен» из DC, а кое-кто из вселенной «Звездных войн»

Дэвид Коренсвет сыграет нового «Супермена» в DC, однако оказывается, это не роль его мечты — на самом деле актер одержим стремлением присоединиться к вселенной «Звездных войн».

Во многих интервью Коренсвет рассказывает, что полюбил космическую оперу с самого детства. К примеру во время рекламы ромкома «Смотри в обе стороны», Дэвида спросили с кем из актеров его чаще всего сравнивают. Тот без колебаний ответил: «Хайден Кристенсен», а когда его коллега по фильму Лили Рейнхарт, казалось, не поняла о ком идет речь, Коренсвет с легким раздражением объяснил: «Энакин Скайуокер… Звездные войны… Он что-то вроде великой личности».

В декабре прошлого года во время маркетингового мероприятия к «Супермену» Коренсвет назвал три своих любимых фильма, упомянув «Звездные войны» (вероятно, первый фильм); тогда как в подкасте Manly Things прямо заявил, что мечтает сыграть джедая во франшизе, начатой Джорджем Лукасом, а суперспособность, к которой он стремится — исключительно Сила, и отнюдь не сверхспособности Супермена.

Позже в Instagram Коренсвет делился видео, где декламирует сцену из мира «Star Wars», после чего фаны начали активно продвигать его на роль джедая во франшизе.

В конце концов Коренсветт, который заменил Генри Кавила на посту Человека из стали, вполне имеет шанс получить роль в одном из фильмов «Звездных войн», поскольку Disney напланировала целую кучу проектов. Первый под названием «Мандалорец и Грогу» ожидаем уже в 2026 году.

Осталось только увидеть, как актер справится с ролью Супермена — поскольку его воплощение Человека из стали, показанное в трейлерах, пришлось по душе не всем фанатам. Более того, ходили слухи, что первые версии фильма столкнулись с проблемами на предварительных просмотрах, а Warner Bros начала сомневаться в его успехе.

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В украинских кинотеатрах новый «Супермен» дебютирует 10 июля. Напомним, что первый тизер-трейлер фильма собрал рекордные для DC и Warner Bros. 250 млн просмотров за сутки, хотя дальнейшие промо высмеяли в сети за якобы неудачный CGI.

Среди остального актерского состава фильма можно увидеть Рэйчел Броснахен (Лоис Лейн), Николаса Холта (Лекс Лютор), Энтони Кэрригана (Метаморфо), Изабелу Мерсед (Девушка-Ястреб), Натана Филиона (Зеленый Фонарь) и др.

Источник: Fandomwire