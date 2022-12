Генри Кавилл подтвердил, что все-таки не вернется к роли Супермена в будущих проектах DC

В новом фильме Супермен будет младше, и его роль исполнит не Генри Кавилл.

Джеймс Ганн сейчас пишет сценарий фильма о Супермене и отмечает, что проект будет сосредоточен на молодых годах героя, поэтому его сыграет более юный актер, а не «ветеран» Кавилл. Ганн и согенеральный директор DC Studios Питер Сафран недавно пообщались с Генри по поводу потенциального сотрудничества в будущих проектах и, возможно, в другой роли.

И хотя Ганн на данном этапе занят созданием сценария, The Hollywood Reporter отмечает, что потенциально он может стать и режиссером будущего шоу.

Among those on the slate is Superman. In the initial stages, our story will be focusing on an earlier part of Superman’s life, so the character will not be played by Henry Cavill.

