Генри Кавилл подтвердил, что все-таки не вернется к роли Супермена в будущих проектах DC

В новом фильме Супермен будет младше, и его роль исполнит не Генри Кавилл.

Джеймс Ганн сейчас пишет сценарий фильма о Супермене и отмечает, что проект будет сосредоточен на молодых годах героя, поэтому его сыграет более юный актер, а не «ветеран» Кавилл. Ганн и согенеральный директор DC Studios Питер Сафран недавно пообщались с Генри по поводу потенциального сотрудничества в будущих проектах и, возможно, в другой роли.

И хотя Ганн на данном этапе занят созданием сценария, The Hollywood Reporter отмечает, что потенциально он может стать и режиссером будущего шоу.

«Мы с Питером сейчас активно работаем, и результаты неплохие. В начале следующего года сможем поделиться информацией о наших первых проектах. Среди планов есть «Супермен», но на начальных этапах история сосредоточится на молодых годах героя, поэтому его сыграет не Кавилл. Но мы только что встретились с Генри, которого очень уважаем, и обсудили ряд возможностей для совместной работы в будущем».

Among those on the slate is Superman. In the initial stages, our story will be focusing on an earlier part of Superman’s life, so the character will not be played by Henry Cavill. — James Gunn (@JamesGunn) December 15, 2022

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Инсайдеры утверждают, что новый Супермен, хоть и будет младше, не будет жить в Смолвилле, но, вероятно, будет репортером Daily Planet Кларком Кентом.

Новость станет неожиданностью для фанатов, ведь еще в октябре Кавилл в Instagram подтвердил намерение сыграть супергероя DC в будущих фильмах впервые за долгое время – после его последнего полноценного появления в этой роли в «Лиге справедливости» 2017 года. Объявление актера было сделано после того, как он появился в образе супергероя в титрах «Черного Адама» – фильма DC с Дуэйном Джонсоном.

Согласно источникам, сообщение в Instagram было инициировано руководством Warners до того, как наняли Ганна и Сафрана.

Кавилл, ранее также объявивший о своем уходе из сериала Netflix «Ведьмак», ныне написал в Instagram:

«В конце концов, я не вернусь к роли Супермена. Студия попросила меня объявить о камбэке в октябре, до прихода [Ганна и Сафрана]. Изменения это нормально, и я это уважаю. Желаю каждому, кто причастен к созданию новой вселенной, успехов».

Всему этому предшествовали многолетние слухи о том, что Кавилл больше не собирается играть Супермена (продолжавшихся еще этим летом). На фоне появления актера в таких фильмах, как «Миссия невыполнима: Последствия» или сериале «Ведьмак», зрители видели, как Супермен все реже и реже появляется в фильмах DC Extended Universe. Перед «Черным Адамом» персонаж последний раз появлялся на несколько секунд в «Shazam!» в 2019 году и в финале «Миротворца» – однако в обеих версиях Супермена играл дублер, а ракурсы подбирали так, чтобы не показывать лицо. Также можно вспомнить «Лигу справедливости» 2021 года, показавшую кадры с Суперменом — однако их взяли с версии 2017 года.

С момента вступления в должность в ноябре Ганн и Сафран проводят встречи с другими ключевыми игроками во вселенной DC. Кроме Кавилла, они недавно встретились с исполнителем роли Бэтмена Беном Аффлеком, а также пообщались с режиссером Пэтти Дженкинс, которая ранее объявила, что не собирается снимать третью «Чудо-женщину».

Режиссер Джефри Джейкоб Абрамс и сценарист Та-Нехиси Коатес также разрабатывают фильм о Супермене с темнокожим актером в главной роли «Black Superman». Говорят, новый фильм Ганна не повлияет на этот проект.

Warners давно хотели, чтобы Ганн снял фильм о Супермене. В 2018 году тогдашний босс студии Тоби Эммерих «подталкивал» Джеймса к Супермену. А Ганн решил написать и поставить «Отряд самоубийц«. Этот фильм также проложил путь для «Миротворца» HBO Max, и дал Ганну почувствовать вкус построения вселенной DC.

Со всем тем, Супермен давно является фаворитом Ганна, размышлявшего над новым фильмом еще с первых дней работы в DC четыре года назад. В выходные он отметил годовщину выхода фильма Ричарда Доннера в 1978 году, поделившись постером и вспомнив, как смотрел его в кинотеатрах Миссури в детстве. Режиссер написал: «Мне понравилось, и для меня он конкурировал со «Звездными войнами»».