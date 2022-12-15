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Генри Кавилл подтвердил, что все-таки не вернется к роли Супермена в будущих проектах DC

Генри Кавилл подтвердил, что все-таки не вернется к роли Супермена в будущих проектах DC

В новом фильме Супермен будет младше, и его роль исполнит не Генри Кавилл.

Джеймс Ганн сейчас пишет сценарий фильма о Супермене и отмечает, что проект будет сосредоточен на молодых годах героя, поэтому его сыграет более юный актер, а не «ветеран» Кавилл. Ганн и согенеральный директор DC Studios Питер Сафран недавно пообщались с Генри по поводу потенциального сотрудничества в будущих проектах и, возможно, в другой роли.

Режисер Джеймс Ганн
Режиссер Джеймс Ганн

И хотя Ганн на данном этапе занят созданием сценария, The Hollywood Reporter отмечает, что потенциально он может стать и режиссером будущего шоу.

«Мы с Питером сейчас активно работаем, и результаты неплохие. В начале следующего года сможем поделиться информацией о наших первых проектах. Среди планов есть «Супермен», но на начальных этапах история сосредоточится на молодых годах героя, поэтому его сыграет не Кавилл. Но мы только что встретились с Генри, которого очень уважаем, и обсудили ряд возможностей для совместной работы в будущем».

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Инсайдеры утверждают, что новый Супермен, хоть и будет младше, не будет жить в Смолвилле, но, вероятно, будет репортером Daily Planet Кларком Кентом.

Новость станет неожиданностью для фанатов, ведь еще в октябре Кавилл в Instagram подтвердил намерение сыграть супергероя DC в будущих фильмах впервые за долгое время – после его последнего полноценного появления в этой роли в «Лиге справедливости» 2017 года. Объявление актера было сделано после того, как он появился в образе супергероя в титрах «Черного Адама» – фильма DC с Дуэйном Джонсоном.

Согласно источникам, сообщение в Instagram было инициировано руководством Warners до того, как наняли Ганна и Сафрана.

Продюсер Питер Сафран DC Studios
Продюсер Питер Сафран

Кавилл, ранее также объявивший о своем уходе из сериала Netflix «Ведьмак», ныне написал в Instagram:

«В конце концов, я не вернусь к роли Супермена. Студия попросила меня объявить о камбэке в октябре, до прихода [Ганна и Сафрана]. Изменения это нормально, и я это уважаю. Желаю каждому, кто причастен к созданию новой вселенной, успехов».

Генрі Кавілл не зіграє “Супермена” – попри попередні заяви про повернення та появу в образі супергероя в титрах “Чорного Адама”

Всему этому предшествовали многолетние слухи о том, что Кавилл больше не собирается играть Супермена (продолжавшихся еще этим летом). На фоне появления актера в таких фильмах, как «Миссия невыполнима: Последствия» или сериале «Ведьмак», зрители видели, как Супермен все реже и реже появляется в фильмах DC Extended Universe. Перед «Черным Адамом» персонаж последний раз появлялся на несколько секунд в «Shazam!» в 2019 году и в финале «Миротворца» – однако в обеих версиях Супермена играл дублер, а ракурсы подбирали так, чтобы не показывать лицо. Также можно вспомнить «Лигу справедливости» 2021 года, показавшую кадры с Суперменом — однако их взяли с версии 2017 года.

С момента вступления в должность в ноябре Ганн и Сафран проводят встречи с другими ключевыми игроками во вселенной DC. Кроме Кавилла, они недавно встретились с исполнителем роли Бэтмена Беном Аффлеком, а также пообщались с режиссером Пэтти Дженкинс, которая ранее объявила, что не собирается снимать третью «Чудо-женщину».

Режиссер Джефри Джейкоб Абрамс и сценарист Та-Нехиси Коатес также разрабатывают фильм о Супермене с темнокожим актером в главной роли «Black Superman». Говорят, новый фильм Ганна не повлияет на этот проект.

Warners давно хотели, чтобы Ганн снял фильм о Супермене. В 2018 году тогдашний босс студии Тоби Эммерих «подталкивал» Джеймса к Супермену. А Ганн решил написать и поставить «Отряд самоубийц«. Этот фильм также проложил путь для «Миротворца» HBO Max, и дал Ганну почувствовать вкус построения вселенной DC.

Со всем тем, Супермен давно является фаворитом Ганна, размышлявшего над новым фильмом еще с первых дней работы в DC четыре года назад. В выходные он отметил годовщину выхода фильма Ричарда Доннера в 1978 году, поделившись постером и вспомнив, как смотрел его в кинотеатрах Миссури в детстве. Режиссер написал: «Мне понравилось, и для меня он конкурировал со «Звездными войнами»».


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