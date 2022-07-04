Diablo Immortal за первый месяц принесла Blizzard $49 млн дохода — аналитики Appmagic

По данным Appmagic, за первый месяц после выпуска игра Diablo Immortal заработала компании Blizzard $49 млн, а общее количество её загрузок составило более 10 млн копий.

Также отмечается, что Diablo Immortal уже окрестили «крупнейшим запуском в истории франшизы» за всю историю Diablo. По данным Blizzard, Diablo 3 была продана тиражом 3,5 млн копий в первый день и 6,3 млн копий за первую неделю. В более позднем финансовом отчете говорилось, что продажи игры не превышали 10 млн до 30 июня – через 6 недель после выхода. Хотя справедливости ради нужно отметить, что Diablo Immortal является бесплатной игрой.

Добавим, данные Appmagic характеризуют доходы разработчиков и не включают комиссию Apple и Google в размере 30%. Поэтому общий доход будет выше, чем $49 млн, полученные Blizzard.

Судя по данным Appmagic, игра достигла своего пика на третий день глобального выпуска. 4 июня её загрузили 1,32 млн раз на протяжении одного дня. После первой недели общее количество загрузок достигло 6,85 млн копий, а на 30-й день — 10,35 млн. Наибольшую сумму дневного дохода игра Diablo Immortal принесла через 10 дней после запуска — 11 июня Blizzard заработала $2,4 млн. После первой недели продажи общий доход составил $11,9 млн, а на 30-й день — $49 млн.

Вместе с тем игра Diablo Immortal вызвала шквал критики из-за своей слишком агрессивной политики монетизации. По некоторым данным, для полного развития персонажа в игре потребуется внести более $500 тыс.

Источник: mobilegamer