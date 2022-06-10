Blizzard: Diablo Immortal — «крупнейший запуск в истории франшизы», игру установили более 10 млн раз

Несмотря на то, что многие пользователи крайне негативно отзываются о новой игре Diablo Immortal и обрушили её рейтинг на Metacritic (0,5 по состоянию на момент подготовки материала), сама Blizzard говорит, что проект оказался очень удачны. По заверениям компании, запуск Diablo Immortal стал лучшим из всех игр серии Diablo.

В официальном аккаунте Diablo Immortal в Twitter говорится, что всего за одну неделю Diablo Immortal является крупнейшим запуском в истории франшизы. Публикация дополнена изображением, где говорится, что с момента выхода игра была установлена ​​более 10 млн раз.

Shoutout to the heroes of Sanctuary. In just one week, Diablo Immortal is the biggest launch in franchise history. Thanks for slaying with us. 🔥 pic.twitter.com/r561EY5u8b — Diablo Immortal (@DiabloImmortal) June 10, 2022

Однако следует отметить, что Diablo Immortal — это первая бесплатная игра в серии, а Blizzard сравнивает её запуск с выходами полностью платных игр.

Что касается количества игроков, то игре еще есть к чему стремиться, чтобы обогнать Diablo III. По утверждению Blizzard, к августу 2015 года игра Diablo III разошлась тиражом в 30 млн копий (хотя неясно, учитывались ли при этом продажи дополнений).

Добавим, в то время как на Metacritic игра Diablo Immortal имеет очень низкий пользовательский рейтинг, в магазинах мобильных приложений она имеет существенно более высокие оценки. Так, пользователи iOS оценили новинку в 4,6 балла из 5, а пользователи Android – в 3,6 из 5.

Источник: videogameschronicle