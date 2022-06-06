Рейтинг Diablo Immortal на Metacritic — менее 1 балла от пользователей

После длительного перерыва компания Blizzard наконец выпустила новую игру – условно-бесплатную мобильную Diablo Immortal (также доступна версия для ПК). К сожалению, далеко не все пользователи могут опробовать новый проект, так как новинка оказалась неиграбельной на некоторых смартфонах Samsung с процессорами Exynos. Однако те, кто всё же смог опробовать игру, оказались разочарованными.

В первые дни после выхода Diablo Immortal пользователи обрушили рейтинг игры на платформе Metacritic. Пользовательский рейтинг по результатам 629 отзывов составляет всего лишь 0,8 балла. В большинстве случаев фанаты серии крайне недовольны агрессивной монетизацией Diablo Immortal. Также встречаются жалобы на неудобное управление в игре и ошибки (особенно в версии для ПК).

В то же время представители специализированной прессы оценили игру более позитивно. Профессиональные обзоры имеют довольно неплохой средний балл – 81.

Отметим, это не первый провал игры от Blizzard на Metacritic. Ранее пользователи оценили Warcraft III: Reforged всего лишь в 0,6 балла. Этот проект стал худшей игрой на Metacritic по оценкам пользователей.