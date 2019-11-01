Diablo IV официально анонсирована на Blizzcon 2019, показан 9-минутный кинематографический трейлер





Во время открытия фестиваля Blizzcon 2019 компания Blizzard официально анонсировала новую игру Diablo IV. Предыдущая часть саги – Diablo III – была выпущена ещё в 2012 году.

Пока что об игре известно крайне мало. В Blizzard ограничились лишь информацией о том, что сюжет Diablo IV разворачивается через много лет после событий Diablo III. Миллионы людей погибли в результате войны между Небесами и Преисподней. Прежние силы утратили былое могущество, и в образовавшемся безвластии вновь звучит забытое имя. Также компания продемонстрировала анонсирующий кинематографический трейлер длительностью более 9 минут.

Хотя слухи о четвертой части игры Diablo циркулировали уже в течение некоторого времени, сама Blizzard ничего не говорила об игре до сегодняшнего дня. На прошлогоднем Blizzcon компания анонсировала мобильную игру Diablo Immortal, которая всё ещё не запущена даже год спустя.

Источник: The Verge