Diia Summit 2.0 — Мінцифра презентує нові послуги в Дії (прописка онлайн, Дія.Підпис та заміна водійського посвідчення)





17 травня о 10:30 стартує Diia Summit 2.0, де Мінцифра обіцяє презентувати понад 10 нових онлайн-послуг в чергового великого обновлення додатку та сайту Дія, «які спростять життя кожного українця». Захід буде транслюватися в прямому ефірі на YouTube-каналі Мінцифри, тому всі охочі можуть стежити за анонсами в реальному часі.

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Серед підтверджених Мінцифрою послуг, які планується запустити вже сьогодні:

Можливо, в рамках сьогоднішнього Diia Summit 2.0 відбудеться запуск електронних лікарняних, які нам обіцяли ще у 2020 році.

Наразі в Дія 2.0 доступно дев’ять електронних документів:

ID-паспорт

Біометричний закордонний паспорт

Посвідчення водія

Техпаспорт

Студентський

Страховка на авто

РНОКПП (раніше — ІПН)

Довідка переселенця (ВПО)

Свідоцтво про народження дитини