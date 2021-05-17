Diia Summit 2.0 — Мінцифра презентує нові послуги в Дії (прописка онлайн, Дія.Підпис та заміна водійського посвідчення)
17 травня о 10:30 стартує Diia Summit 2.0, де Мінцифра обіцяє презентувати понад 10 нових онлайн-послуг в чергового великого обновлення додатку та сайту Дія, «які спростять життя кожного українця». Захід буде транслюватися в прямому ефірі на YouTube-каналі Мінцифри, тому всі охочі можуть стежити за анонсами в реальному часі.
Серед підтверджених Мінцифрою послуг, які планується запустити вже сьогодні:
- Прописка онлайн;
- Автоматична реєстрація ФОП на сайті Дія;
- Заміна водійського посвідчення;
- Електронний підпис Дія ID;
- Проста сплата податків та подання декларацій для ФОП;
- Послуга «Статичний QR» для бізнесу.
Можливо, в рамках сьогоднішнього Diia Summit 2.0 відбудеться запуск електронних лікарняних, які нам обіцяли ще у 2020 році.
Наразі в Дія 2.0 доступно дев’ять електронних документів:
- ID-паспорт
- Біометричний закордонний паспорт
- Посвідчення водія
- Техпаспорт
- Студентський
- Страховка на авто
- РНОКПП (раніше — ІПН)
- Довідка переселенця (ВПО)
- Свідоцтво про народження дитини
- Дія — український e-сервіс державних послуг, що розробляється Міністерством цифрової трансформації України.
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- Офіційний запуск мобільного застосунку Дія версії 1.0, відбувся 6 лютого 2020 року, а станом на 7 травня його завантажили понад 3 мільйонів разів. У жовтні 2020 року Мінцифри оновила додаток Дія до версії 2.0, де з’явилися нові документи та послуги. За 10 днів оновлений застосунок Дія завантажили 1 мільйон користувачів, а 11 травня 2021 року Мінцифра повідомила, що кількість завантажень поточної версії додатку Дія 2.0 сягнула 5 мільйонів.