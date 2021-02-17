Українці зможуть замовляти та обмінювати посвідчення водія онлайн — через застосунок та сайт Дія

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На засіданні 17 лютого Уряд підтримав постанову, завдяки якій обміняти або замовити посвідчення водія можна буде в мобільному застосунку та на сайті електронного уряду Дія.

Документ, розроблений за підтримки Міністерства внутрішніх справ України, вносить відповідні зміни до Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортним засобом.

Як зауважив Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, в майбутньому українці можуть замовити послугу з видачі чи обміну посвідчення водія у Дії в декілька кліків.

Через додаток можна буде замовити посвідчення, а потім забрати готовий документ у найближчому сервісному центрі МВС. Для обміну посвідчення водія в Дії буде потрібно заповнити форму заявки, а також завантажити фотокопії паперового (пластикового) документа, який посвідчує зміну даних та медичну довідку. Послуга повинна запрацювати у квітні.

Дію 2.0 оновили 3,7 млн українців, з них — 1,5 млн користуються цифровими водійськими посвідченнями, повідомляють у Мінцифрі.

Також Уряд готує окреме рішенням з метою запровадити реєстрацію нових авто прямо в автосалонах, щоб люди відразу могли отримати і номерні знаки, і техпаспорт.

Тільки вчора Рада прирівняла закон, яким прирівняла всі цифрові документи в Дії до звичайних.