DirectStorage делает SSD с PCIe 3.0 такими же быстрыми в играх, как накопители PCIe 5.0 – данные тестирования в Forspoken

Твердотельные накопители с разными интерфейсами PCIe, как правило, обеспечивают существенно отличающуюся производительность в типичных приложениях при высоких рабочих нагрузках из-за ограничений пропускной способности. Но похоже, что разница между накопителями PCIe Gen3 и PCIe Gen5 может быть не столь существенной при использовании DirectStorage. Об этом говорит анализ на основе встроенного теста загрузки в Forspoken (пока единственной игре, поддерживающей технологию), выполненный ютуб-каналом Compusemble.

Напомним, технология Microsoft DirectStorage 1.1 перекладывает обработку распаковки данных с центрального процессора на видеокарту. GPU, оптимизированные для параллельных операций, справляются с задачей в разы быстрее. Чтобы она работала, необходима ее поддержка самой игрой.

Есть два ключевых преимущества, которые интерфейс DirectStorage дает играм: более быстрая загрузка и снижение нагрузки на процессор при работе с NVMe-запросами, что позволяет быстрее и эффективнее передавать активы из хранилища в графическую подсистему.

Уже известно, что DirectStorage может значительно ускорить распаковку данных, даже для твердотельных накопителей с интерфейсом SATA. Это сокращает время загрузки, а также поднимает вопрос о том, так ли сильно будут отличаться в играх с DirectStorage возможности SSD с разными интерфейсами. Новый тест подтвердил опасения.

Во всех случаях загрузки в Forspoken значительно сократилось. Даже если объединить время загрузки семи различных сцен во встроенном тесте, разница между продвинутым SSD на базе Phison E26 (контроллера, на котором выйдут многие скоростные SSD в этом году) с интерфейсом PCIe Gen5 x4 и накопителем Adata XPG SX8200 Pro с интерфейсом PCIe Gen3 x4 составляет всего лишь 3 секунды.

Формально накопитель c PCIe Gen3 оказался на 32% медленнее, чем SSD на PCIe Gen5, но на практике это означает, что разница была практически незаметной во всех суммированных сценах. Это при том, что пропускная способность PCIe 5.0 x4 примерно в четыре раза выше по сравнению с интерфейсом PCIe 3.0 x4. Таким образом, сжатие DirectStorage не только отлично работает, но и фактически стирает грань между различными твердотельными накопителями в играх.

Конечно, пока есть только одна игра, которая поддерживает Microsoft DirectStorage, приобретение накопителя PCIe 5.0 ни в коей мере не лишено смысла. Хорошая новость заключается в том, что как только DirectStorage наберет обороты, актуальные SSD, скорее всего, будут работать наравне с накопителями следующего поколения в играх.

Источник: Tom’s Hardware