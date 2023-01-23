Вышли первые обзоры на Forspoken, и они не очень — игра получила 68 баллов из 100 на Metacritic та 69 на OpenCritic

За день до официального релиза одной из главных игровых премьер 2023 года иностранные издания опубликовали оценки и отзывы на Forspoken — ролевой боевик, разработанный Luminous Productions и изданный Square Enix.

Весьма прохладно игроки приняли еще демонстрацию игры — диалоги в трейлерах казались несколько странными, а спецификации для ПК были «смешными». Ожидалось, что конечный продукт все-таки удивит аудиторию, но оказалось, что нет.

Отзывы рецензентов достаточно плохие, на момент публикации статьи у Forspoken было 69 баллов на OpenCritic, на основе оценок 53 критиков (только 29% обозревателей рекомендуют ее). На Metacritic игра получила 68 баллов на основе оценок 59 критиков.

В контексте выпусков других видеоигр, это ужасные оценки. Это те цифры, которые вряд ли порадуют какую-нибудь игровую студию: где 90+ баллов это потенциальная «Игра года», 85 и более — достаточно, чтобы получить потенциальные бонусы для команды, а 75 и более — это «неплохо».

Если игра попала в агрегаторах отметок на отметку «60», можно считать это плохим знаком. Нынешний показатель Forspoken лишь на 7-8 пунктов превышает перезапуск Saints Row в 2022 году, получивший 61 балл и считающийся одним из самых больших провалов в прошлом году.

В этом случае все еще хуже из-за двух ключевых факторов. Square Enix использовала старый трюк с «ограниченными цифровыми кодами» и специально избегала предоставления кодов многим торговым точкам.

К тому же в то время, когда все спрашивают, будет ли эта игра плохо оптимизирована для ПК из-за безумных рекомендованных спецификаций, выпущенных Square Enix — нет никаких обзоров копий для ПК, все это на PS5. Так что вполне возможно, что оценки могли быть еще хуже, если бы больше торговых точек получили копии, а коды для ПК действительно вышли.

Вот несколько цитат из рецензий иностранных изданий на игру:

IGN (6/10) – «Яркие бои и паркур Forspoken могут быть веселыми, но этого недостаточно, чтобы сделать ее рассказ и открытый мир интересным для исследования».

GameSpot (5/10) – “Forspoken визуально и музыкально приятна, но скучное сражение, плохие характеристики и свободная механика движения создают посредственный опыт”.

Одна из самых положительных рецензий была оставлена Джином Парком из The Washington Post (8/10):

«Forspoken не делает ничего нового для жанра игр с открытым миром, но предлагает достаточно, чтобы выделиться, в основном благодаря Фрей и ее магическим заклинаниям, а также истории, которая способна привлечь внимание».

В целом, основные замечания касаются диалогов и «обыденности» открытого мира. Это плохо как для Square Enix, так и для PlayStation, рекламировавшей игру, как один из своих главных консольных эксклюзивов года.

Источник: Forbes