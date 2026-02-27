banner
Новости Кино 27.02.2026 comment views icon

Disney сомневается, что "Мандалорец и Грогу" будет успешным

author avatar

Катерина Левицкая

Редактор новостей

"Класика Star Wars": вийшов перший трейлер фільму "Мандалорець і Ґроґу" з Сігурні Вівер та сином Джабби Хата

Disney не выпускала фильмов во франшизе «Звездные войны» около 7 лет, но в этом году запланировала для фанов «грандиозное возвращение» с киноверсией «Мандалорца». Хотя, ходят слухи, что в студии уже начали сомневаться в успешности своего замысла.


Согласно Variety, Disney опасается, что «Мандалорец и Грогу» не оправдает возложенных на него ожиданий. Особенно эти страхи усилились после странной и раскритикованной фанами рекламы, транслировавшейся на Супербоуле. С ней фильм якобы не получил «того ажиотажа, на который надеялись маркетологи». Действительно, сейчас ситуация выглядит как упущенный момент для студии, которая вместо полноценного трейлера показала ролик, высмеивающий рекламу на событии.

В отчете «Мандалорец и Грогу» описывают как проект со знаком вопроса для студии. Отчасти, это также связано с тем, что он вышел из стриминга и может не зайти в формате фильма, особенно новой аудитории. Хорошие новости для Disney в этой ситуации заключаются в том, что «Мандалорец и Грогу» стоил всего $166 млн и сейчас является одним из самых дешевых фильмов в мире «Звездных войн». К тому, же у студии есть подстраховка в виде «Звездного истребителя», еще одного кинопроекта франшизы с Райаном Гослингом в главной роли и Шоном Леви в качестве режиссера.

Офіційно: Кетлін Кеннеді йде з Lucasfilm після 14 років роботи з "Зоряними війнами”
Райан Гослинг и Флинн Грей на съемках фильма «Звездные войны: Звездный истребитель»

Если говорить об «Истребителе», то Disney «очень высоко оценила» фильм и считает, что он «больше удовлетворит фанатов». Те, кто видел кадры, расхвалили актерскую и режиссерскую работу, а также «возвращение духа веселья франшизы».

Кроме Гослинга, в «Звездном истребителе» снялись Миа Гот, Мэтт Смит, Эми Адамс, Аарон Пьер и Флинн Грей, а релиз запланирован на 28 мая 2027 года. История якобы сосредоточится на чувствительном к Силе мальчике, которому персонаж Гослинга будет помогать спастись от двух злых преследователей и выполнить определенную миссию.


Премьера «Мандалорца и Грогу» с участием Педро Паскаля, Сигурни Уивер и Джереми Аллена Уайта запланирована на 22 мая 2026 года. Что ж, узнать, оправдались ли опасения Disney, мы можем уже очень скоро.

Том Круз стал оператором в новых «Звездных войнах» и снял «водную дуэль» на световых мечах

Популярные новости

arrow left
arrow right
"Худший бизнес-кейс в истории кино": Кэмерон назвал точку безубыточности "Аватаров", третий — не дотянул
Бальдра в сериале God of War сыграет звезда "Дэдпула"
Максимус из сериала "Фоллаут" взял аскезу на игры Bethesda до последнего сезона
Netflix показал первые кадры "Приключений Клиффа Бута" с Брэдом Питтом
Кэмерон: Disney требует удешевить "Аватар 4 и 5", иначе — фильмы не выйдут
Новый тизер фильма "Мстители: Судный день" — Фантастическая четверка встречается с Вакандой
Тизеры "Мстителей" собрали 1 млрд просмотров на четверых
Илон Маск раскритиковал "Одиссею" за темнокожую Елену Прекрасную: "Нолан изменил своим принципам"
Трейлер "Дьявол носит Прада 2" побил "рекорд столетия" с 222 млн просмотров за сутки
Первый за 10 лет фильм от режиссера "Пиратов Карибского моря" оценили в 88% на Rotten Tomatoes
Новые "Звездные войны" с Райаном Гослингом "во многом" будут подражать "Очень странным делам"
Люди Икс дебютируют в Marvel: новый тизер "Мстителей" раскрыл Магнето и Ксавьера
Тысячелетний сокол и компания: реальный транспорт, которым вдохновлялись "Звездные войны"
Квентин Тарантино принес "детский стул" на съемки "Приключений Клиффа Бута" и все время сидел с режиссером
"Мы нужны Пандоре": суперфаны "Аватар 3" повторно покупают билеты, чтобы увеличить кассовые сборы
Режиссер новой "Обители зла" получил полный карт-бланш на съемки: "Это далеко от всего, что вы знали о Resident Evil"
История продолжается: Netflix показал трейлер спинофа "Очень странных дел" с анимированными Хокинсом и Изнанкой
"Время шоу": в трейлере "Мортал Комбат 2" Джонни Кейджа заставляют делать то, что он умеет лучше всего
Как бюджет "Служанки": "Грешники" и "Битва за битвой" потратили на оскаровскую кампанию $30 млн
A24 показала первый трейлер Backrooms: хоррор родом из YouTube
Кассовые сборы: "Аватар 3" все еще без $2 млрд, а сиквел "28 лет спустя" стартовал вдвое хуже первого фильма
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить