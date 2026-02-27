Disney сомневается, что "Мандалорец и Грогу" будет успешным

Disney не выпускала фильмов во франшизе «Звездные войны» около 7 лет, но в этом году запланировала для фанов «грандиозное возвращение» с киноверсией «Мандалорца». Хотя, ходят слухи, что в студии уже начали сомневаться в успешности своего замысла.





Согласно Variety, Disney опасается, что «Мандалорец и Грогу» не оправдает возложенных на него ожиданий. Особенно эти страхи усилились после странной и раскритикованной фанами рекламы, транслировавшейся на Супербоуле. С ней фильм якобы не получил «того ажиотажа, на который надеялись маркетологи». Действительно, сейчас ситуация выглядит как упущенный момент для студии, которая вместо полноценного трейлера показала ролик, высмеивающий рекламу на событии.

В отчете «Мандалорец и Грогу» описывают как проект со знаком вопроса для студии. Отчасти, это также связано с тем, что он вышел из стриминга и может не зайти в формате фильма, особенно новой аудитории. Хорошие новости для Disney в этой ситуации заключаются в том, что «Мандалорец и Грогу» стоил всего $166 млн и сейчас является одним из самых дешевых фильмов в мире «Звездных войн». К тому, же у студии есть подстраховка в виде «Звездного истребителя», еще одного кинопроекта франшизы с Райаном Гослингом в главной роли и Шоном Леви в качестве режиссера.

Если говорить об «Истребителе», то Disney «очень высоко оценила» фильм и считает, что он «больше удовлетворит фанатов». Те, кто видел кадры, расхвалили актерскую и режиссерскую работу, а также «возвращение духа веселья франшизы».

Кроме Гослинга, в «Звездном истребителе» снялись Миа Гот, Мэтт Смит, Эми Адамс, Аарон Пьер и Флинн Грей, а релиз запланирован на 28 мая 2027 года. История якобы сосредоточится на чувствительном к Силе мальчике, которому персонаж Гослинга будет помогать спастись от двух злых преследователей и выполнить определенную миссию.





Премьера «Мандалорца и Грогу» с участием Педро Паскаля, Сигурни Уивер и Джереми Аллена Уайта запланирована на 22 мая 2026 года. Что ж, узнать, оправдались ли опасения Disney, мы можем уже очень скоро.