Том Круз стал оператором в новых "Звездных войнах" и снял "водную дуэль" на световых мечах

Режиссер фильма «Звездные войны: Звездный истребитель» Шон Леви рассказал, что одну из тяжелых водных сцен сражений снял никто иной, как сам Том Круз. Что интересно, это произошло довольно случайно, однако результатом довольны все.

Актер, каскадер и… оператор

Звезда фильмов «Миссия невыполнима» Том Круз, который по делам находился в Лондоне, приехал на съемки «Звездного истребителя», чтобы понаблюдать за процессом. Однако Леви в шутку предложил ему присоединиться к одной из сцен — дуэли на световых мечах в воде. Актер, не долго раздумывая, схватил камеру и снял нужную сцену прямо из водоема.

«На прошлой неделе здесь был Стивен Спилберг», — вспоминает Леви. «А теперь Том Круз размахивает камерой, портя свою очень красивую обувь».

Впоследствии Леви, который изначально не поверил своим глазам, добавил:

«Теперь, когда вы увидите фильм, то будет знать, что часть его снял Том. Ну разве это не круто?».

Кроме того факта, что Круз помогал снимать один из ключевых будущих проектов в мире «Звездных войн», многих фанов удивил сам факт наличия битвы на световых мечах. Конечно, для франшизы это является обычным делом, но проект Леви воспринимался как нечто не связанное с более широкой сагой о джедаях Скайуокера, а скорее как «более приземленная» история.

«Это отдельный фильм. Не приквел, не продолжение», — говорил Леви. «Это новое приключение. Действие происходит в период времени, который еще никогда не исследовался».

Что известно о сюжете «Звездного истребителя»?

Деталей на данный момент немного. Известно, что главные роли взяли на себя Райан Гослинг и Флинн Грей, которые якобы связаны тесной и даже родственной связью благодаря персонажу Эмми Адамс. По словам инсайдеров, Грей — чувствительный к Силе мальчик, Адамс предстает в роли его матери и является джедаем, тогда как Гослинг помогает своему племяннику убегать от двух злых преследователей и выполнить определенную миссию.

В роли преследователей, вероятно, появятся Мэтт Смитт и Мия Гот, которых ранее представили как главных злодеев. Среди остального актерского состава: Аарон Пьер, Саймон Берд, Джамаэль Вестман и Дэниел Ингз.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Когда релиз?

Как упоминалось выше, режиссировал фильм Шон Леви («Дэдпул и Росомаха»), а сценарий написал Джонатан Троппер («Проект Адам»). Релиз «Звездного истребителя» ожидается 28 мая 2027 года — через год после того, как в кинотеатрах стартует «Мандалорец и Грогу».

Ранее Леви рассказывал, что новые «Звездные войны» во многом будут подражать «Очень странным делам». Сам режиссер продюсировал хитовый сериал Netflix, снял несколько эпизодов и даже получил камео в первом сезоне.