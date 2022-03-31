Интернет-магазины в Нидерландах прекратили продажу дронов DJI из-за подозрений в пособничестве россии

Две крупнейшие интернет-площадки – MediaMarkt и bol.com – приостановили продажу дронов китайского бренда DJI. Такое решение было принято после сообщений, что российская армия использует данные дронов для ведения боевых действий в Украине.

Магазин bol.com объявил, что дроны DJI были убраны с площадки. MediaMarkt также прекратил продажу дронов китайского производителя и их больше нельзя найти на голландском сайте.

Представитель магазина заявил, что получена информация из «нескольких источников» об использовании россиянами данных DJI для «военных действий в Украине».

Вице-премьер Украины Михаил Федоров недавно призвал DJI разорвать отношения с россией. По его словам, российские войска используют продукцию DJI для наведения своих ракет.

«DJI, вы хотите участвовать в массовых убийствах? Блокируйте продукты, которые помогают русским убивать украинцев!» – написал Федоров в открытом письме.

В DJI заявили, что «не поддерживают любое использование, которое причиняет вред людям».