Для борьбы с кризисом на энергорынке Минэнерго предложило «Энергоатому» майнить криптовалюты

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Правительственные органы Украины продолжают искать способы борьбы с кризисом в национальной энергетике. И в дополнение к предложению НКРЭКУ отменить льготный тариф на электроэнергию (до 100 кВт∙ч) для населения, в Министерстве энергетики и защиты окружающей среды (Минэнерго) разработали достаточно оригинальное решение. В сложившихся условиях, когда треть энергоблоков на украинских атомных электростанциях простаивают, чиновники Минэнерго предлагают государственной компании НАЭК «Энергоатом» рассмотреть возможность альтернативного заработка путём майнинга криптовалют.

Столь оригинальное предложение содержится в распоряжении временно исполняющей обязанности министра энергетики Ольги Бусловец к Директорату развития ядерной энергетики и атомной промышленности «Энергоатома».

«Поручаю проработать вместе с ВП Энергоатом-Трейдинг нормативные и технические вопросы возможной реализации проектов по майнингу криптовалют с целью обеспечения дополнительный рынков сбыта электроэнергии, произведённой атомными электростанциями», — говорится в документе.

Таким образом, чиновники рассматривают возможность использования излишне генерируемой энергии для майнинга криптовалют. В Минэнерго пока не ответили на запрос журналистов с просьбой подтвердить эту информацию.

Следует отметить, что по данным пресс-релиза «Энергоатома», с 5 мая на атомных электростанциях Украины работает всего 10 из 15 энергоблоков. Таким образом, треть энергоблоков простаивает. Не работают, в частности, четыре блока на Запорожской атомной электростанции (три из них перевели в плановый ремонт, один – вывели в резерв) и один на Южно-Украинской АЭС.

29 апреля Минэкоэнерго пересмотрело прогнозный энергетический баланс на 2020 год из-за энергетического кризиса в стране. Документ предполагает снижение производства электроэнергии на всех видах генерации, кроме ТЭЦ и ВИЭ. Больше всего производства должно упасть именно на атомных электростанциях.

Напомним, в Минэнерго также предлагают запретить строительство новых солнечных и ветровых электростанций.

Источник: «Лига»