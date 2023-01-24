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Для игры Red Dead Redemption 2 появилась неофициальная украинская локализация

Для игры Red Dead Redemption 2 появилась неофициальная украинская локализация

Группа украинских энтузиастов приступила к работе над украинской локализацией игры Red Dead Redemption 2. К сожалению, это неофициальный проект по переводу. Поэтому локализация не будет добавлена в игру разработчиком, а для того, чтобы видеть родной язык во время путешествий по Дикому Западу, придется устанавливать и настраивать перевод самостоятельно.

Помогаем

Unrecognizable

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На текучий момент авторы уже перевели некоторые элементы интерфейса, главное меню и меню паузы, первый сюжетный раздел и подсказки к заданиям первого раздела, а также названия некоторых предметов. Несмотря на то, что впереди много работы, авторы уже предлагают возможность установить и оценить украинский перевод Red Dead Redemption 2. Для этого понадобится дополнительно установить инструменты Lenny’s Mod Loader и Mod Activator. Подробная инструкция по установке украинской локализации, а также все необходимые файлы доступны по следующему адресу.

При обнаружении ошибок об этом можно сообщить авторам перевода, обратившись по следующему адресу.

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https://github.com/IndiMops/translate-Red-Deat-Redemption-2

https://github.com/IndiMops/translate-Red-Deat-Redemption-2/issues


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