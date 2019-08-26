Впервые в новейшей истории. КБ «Южное» провело огневые испытания третьей ступени ракеты-носителя среднего класса «Циклон-4»

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Днепропетровское ГП «Южное» успешно провело стендовые огневые испытания третьей ступени ракеты-носителя среднего класса «Циклон-4». Эти испытания целого ракетного модуля — первые в новейшей истории Украины.

Испытания прошли в минувшую пятницу, 23 августа, и, как было отмечено выше, признаны успешными. Во время тестов двигатель включался пять раз, а все системы отработали штатно, как и было запланировано конструкторами КБ «Южное».

Вчера на официальной страничке предприятия в Facebook в подтверждение того, что испытания действительно состоялись, выложили видео с доказательством, сопроводив ролик словами: «не киностудия Довженко, а космический город Днепр!». Собственно, вот ролик, позволяющий детально рассмотреть, как проходил прожиг двигателей ступени.

Вогневі випробування третього ступеня РН «Циклон-4» Друзі! Бачимо, у когось з вас після нашого вчорашнього посту про проведення успішних вогневих випробувань третього ступеня ракети-носія середнього класу «Циклон-4» виникли сумніви, а чи це не фотошоп, де ж відео прожигу? Виправляємось! ;)І хоча це не перший ступінь, звук роботи якого ми зазвичай чуємо під час стартів ракет з космодромів, але погодьтесь, також виглядає дуже потужно та видовищно. 💪Ні, це не кіностудія Довженка, це космічне місто Дніпро! 🚀Далі буде!#yuzhnoye #yuzhnoyesdo #pivdenne #південне #кбпівденне #южное #кбюжное #кбю #космос #space #ukraine #україна #деньнезалежностi #independenceday #циклон4 #cyclone4 #rd861k #рд861к #madeinukraine #зробленовукраїні Опубліковано Yuzhnoye State Design Office Неділя, 25 серпня 2019 р.

Это заключительные и важнейшие испытания перед первыми летными испытаниями третьей ступени ракеты-носителя «Циклон-4» — именно этот модуль будет работать непосредственно в космосе и выводить спутники на целевую орбиту.

Важно отметить, что это впервые в истории завода, все узлы и агрегаты двигателя ракеты-носителя были изготовлены собственными силами, без привлечения других предприятий. В состав третьей ступени входит жидкостный ракетный двигатель РД-861К, предназначенный для создания тяги и маневрирования.

Сейчас «Южное» активно развивает сразу несколько проектов. В течение двух лет предприятие хочет переоснастить ракету-носитель (РН) «Зенит» среднего класса новым украинским ракетным двигателем РД-815 вместо российского двигателя РД-171М. Также в активе украинского предприятия есть ракета «Маяк-С3.9», которая по своим характеристикам превосходит «Зенит», и спроектирована для использования в международных программах «Морской старт» и «Наземный старт». С этими разработками компания планирует вернуться к сотрудничеству с Казахстаном, возобновив запуски с Байконура, и проложить себе дорогу к участию в других международных программах.

КБ «Южное» разрабатывает легкую ракету «Циклон-1М», которую можно будет запускать с территории Украины, и рассматривает вариант строительства на Херсонщине плавучего космодрома.

Источник: «Южное»