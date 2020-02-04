До конца этого года. Дубилет обозначил сроки запуска «прямой линии» между государством и народом в мессенджерах

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Еще в конце прошлого года министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет в числе других предложений озвучил идею перевести общение госорганов с гражданами в мессенджеры и веб-чаты. В недавней беседе с обозревателем «Інтерфакс-Україна» чиновник поделился новыми подробностями о ходе реализации инициативы, а также обозначил конкретные сроки запуска своего рода «прямой линии» между государством и народом в мессенджерах.

Итак, полноценный запуск соответствущей инициативы, которая позволит украинцам общаться с государственными органами через мобильные мессенджеры, в команде Дубилета обещают до конца этого года. Более точная дата пока не называется.

Команда уже приступила к внедрению возможности принимать обращения через мессенджеры в каждом министерстве по отдельности. Более того, в некоторых структурах сервис уже работает в тестовом режиме.

«Мы уже запустили несколько органов, это Минсоц и МИД. Ты заходишь на сайт и можешь либо просто открыть окошко и там печатать, либо выбрать удобный мессенджер», — цитата ответа Дмитрия Дубилета журналисту «Інтерфакс-Україна».

До конца года разработчики планируют довести все до ума и объединить отдельные каналы в единую линию, через которую украинцы смогут удобно обращаться к государству по тому или другому вопросу.

Кроме того, министр сообщил, что на данный момент уже запущен Единый правительственный колл-центр и все новые линии, которые сейчас запускаются, делают это на его базе. Из последних таких линий – линия по помощи жертвам насилия, линия для жалоб на таможню и линия Минздрава по коронавирусу.

Кроме того, правительство постепенно начинает централизовать имеющиеся службы поддержки, которые раньше были запущены на отдельных платформах. В скором времени всю службу поддержки налоговой планируется перевести на единую платформу.

Источник: «Інтерфакс-Україна»