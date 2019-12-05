Министр Кабмина Украины Дмитрий Дубилет собирается перевести общение госорганов с гражданами в мессенджеры и веб-чаты





Министр Кабинета министров Украины и сооснователь финтех-стартапа Fintech Band Дмитрий Дубилет предложил очередную инициативу, которая позволит чиновникам быть ближе к простому народу. В частности, на своей facebook-странице он предлагает, чтобы граждане Украины могли общаться с государственными органами с помощью обычных мессенджеров.

«Мы готовим небольшую революцию в том, как государственные органы взаимодействуют с гражданами. Планируем запустить возможность общаться с госорганами через мессенджеры. Через те же мессенджеры, которыми вы пользуетесь каждый день в своем смартфоне (также будут веб-версии, если нет смартфона или просто удобнее с компьютера). Во-первых, это удешевит стоимость одного контакта для бюджета. Во-вторых, это позволит обслуживать граждан качественнее. Ведь, в отличие от письменных обращений, можно уточнять информацию, чтобы не футболить, а давать ответ по существу.» — отметил Дубилет.

Также министр отметил, что будет запущен пилотный проект, который позволит госслужащим отвечать на запросы граждан в мессенджерах с удаленных рабочих мест. Это позволит организовывать рабочие места для госслужащих не только в Киеве, но и в регионах.

При этом правительство хочет сделать акцент на те регионы, где сложнее всего найти работу. Например, это будет один из вариантов трудоустройства для тех госслужащих, которые попали под недавнюю «массовую оптимизацию» (если быть более точным, то недавно КабМин сократил 1770 из 7556 работников территориальных отделов Госстата).

«Самое прекрасное в чатах является то, что так можно контролировать качество ведения диалога. В отличие от телефонного звонка, бумажного ответа или очного визита, мы можем настраивать «алерт» и отслеживать случаи некачественных консультаций. Это позволит нам построить правильную финансовую и нефинансовую мотивацию для сотрудников» — отметил Министр Кабинета министров Украины.

Дмитрий Дубилет рассказал, что на днях были запущены первые чат-консультации для Министерства соцполитики, а уже в ближайшие месяцы правительство хочет охватить все основные направления.

Напомним, что в последнее время был озвучен целый ряд предложение по оптимизации государственных органов и документооборота, начиная с отказа от защищенных стационарных телефонов в пользу смартфонов и мессенджеров и заканчивая внедрением онлайн-сервисов Google в работу правительства и отказом от бумажных документов и справок в пользу электронных аналогов.

Источник: Дмитрий Дубилет