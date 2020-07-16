Doing Business-2021. Минэкономики прогнозирует, что Украина поднимется на 10-20 строчек в новом рейтинге
В этом году, согласно предварительной оценке Минэкономики, Украина существенно улучшит свое положение в рейтинге Doing Business, поднявшись на 10-20 ступенек. Об этом сообщается на сайте правительства.
Рейтинг Doing Business, ежегодно составляемый Всемирным банком, является признанным индикатором инвестиционной привлекательности. За прошлый год Украина поднялась на 7 строчек и заняла на 64-е место из 190.
В Минэкономики, ссылаясь на проведенный анализ, заверяют, что за последний год Украина продемонстрировала существенное улучшение по всем 10 показателям, на основании которых рассчитывается общий индекс.
«В этом году, несмотря на влияние и последствия COVID-19, мы продолжили работать над важными законодательными изменениями, которые делают инвестиционную деятельность более легкой, защищенной и привлекательной. Поэтому Украина имеет все шансы продемонстрировать улучшенные позиции, что даст положительный сигнал новым инвесторам, как внутренним, так и внешним».
Игорь Петрашко, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины
По словам министра, министерство проанализировало более 30 законодательных изменений, которые были внедрены в Украине за программный период и могут повлиять на рейтинг страны в этом году.
Среди топ-3 областей, где, по оценке Минэкономики, удалось продвинуться сильнее всего, — защита миноритарных инвесторов (прогноз по этому показателю — на 50 строчек выше, чем в предыдущем рейтинге), регистрация собственности (на 15 строчек выше) и урегулирование банкротств (на 60 строчек выше).
В числе других позитивных изменений, которые должны помочь занять Украине более высокие позиции в этом году, перечисляют следующие:
- отмена паевого взноса при строительстве промышленных объектов;
- удешевление подключения к электрическим сетям в среднем на 18,9% по всей стране;
- ряд дерегуляционных изменений в администрировании налогов (правительство нацелилось попасть в топ-30 по этому показателю в ближайшие годы);
- сокращения времени торговых операций как для экспортеров, так и для импортеров.
Отдельно оговаривается, что эксперты Минэкономики в своей оценке не учитывали возможные улучшение позиций других стран, а также плановые обновления критериев оценки ключевых показателей, от которых также зависит динамика продвижения Украины. Иными словами, прогноз весьма оптимистичен.
Можно вспомнить, что предыдущее правительство Гончарука задавалось амбициозной целью вывести Украину в первую десятку рейтинга Doing Business уже к 2022 году. Но, похоже, теперь это в прошлом.
Таблица ниже дает представление о динамике основных показателей Украины с 2010 года:
|Украина в Doing Business
|Общий показатель легкости ведения бизнеса
|Открытие бизнеса
|Получение разрешений на строительство
|Подключения к энергосетям
|Регистрация собственности
|Получение кредитов
|Защита миноритарных инвесторов
|Уплата налогов
|Международная торговля
|Обеспечение исполнения контрактов
|Урегулирование банкротств
|2020
|64
|61
|20
|128
|61
|37
|45
|65
|74
|63
|146
|2019
|71
|56
|30
|135
|63
|32
|72
|54
|78
|57
|145
|2018
|76
|52
|35
|128
|64
|29
|81
|43
|119
|82
|149
|2017
|80
|20
|140
|130
|63
|20
|70
|84
|115
|81
|150
|2016
|83
|30
|140
|137
|61
|19
|88
|107
|109
|98
|141
|2015
|96
|76
|70
|185
|59
|17
|109
|108
|154
|43
|142
|2014
|112
|69
|68
|182
|88
|14
|107
|157
|153
|44
|141
|2013
|137
|50
|183
|166
|149
|23
|117
|165
|145
|42
|157
|2012
|152
|116
|182
|170
|168
|23
|114
|183
|144
|44
|158
|2011
|145
|118
|179
|Н/Д
|164
|32
|109
|181
|139
|43
|150
|2010
|147
|136
|181
|Н/Д
|160
|30
|108
|181
|139
|43
|145
Источник: Кабмин
- Doing Business — рейтинг благоприятности деловой среды — ежегодно составляют Всемирный банк и Международная финансовая корпорация (IFC).
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- В рейтинге Doing Business страны оцениваются по следующим критериям: открытие бизнеса, получение разрешений на строительство, подключения к энергосетям, регистрация собственности, получение кредитов, защита миноритарных инвесторов, налогообложение, международная торговля, обеспечение исполнения контрактов и урегулирование банкротств.