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Doing Business-2021. Минэкономики прогнозирует, что Украина поднимется на 10-20 строчек в новом рейтинге

Doing Business-2021. Минэкономики прогнозирует, что Украина поднимется на 10-20 строчек в новом рейтинге

Doing Business-2021. Минэкономики прогнозирует, что Украина поднимется на 10-20 строчек в новом рейтинге


В этом году, согласно предварительной оценке Минэкономики, Украина существенно улучшит свое положение в рейтинге Doing Business, поднявшись на 10-20 ступенек. Об этом сообщается на сайте правительства.

Рейтинг Doing Business, ежегодно составляемый Всемирным банком, является признанным индикатором инвестиционной привлекательности. За прошлый год Украина поднялась на 7 строчек и заняла на 64-е место из 190.

В Минэкономики, ссылаясь на проведенный анализ, заверяют, что за последний год Украина продемонстрировала существенное улучшение по всем 10 показателям, на основании которых рассчитывается общий индекс.

«В этом году, несмотря на влияние и последствия COVID-19, мы продолжили работать над важными законодательными изменениями, которые делают инвестиционную деятельность более легкой, защищенной и привлекательной. Поэтому Украина имеет все шансы продемонстрировать улучшенные позиции, что даст положительный сигнал новым инвесторам, как внутренним, так и внешним».

Игорь Петрашко, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины

По словам министра, министерство проанализировало более 30 законодательных изменений, которые были внедрены в Украине за программный период и могут повлиять на рейтинг страны в этом году.

Среди топ-3 областей, где, по оценке Минэкономики, удалось продвинуться сильнее всего, — защита миноритарных инвесторов (прогноз по этому показателю — на 50 строчек выше, чем в предыдущем рейтинге), регистрация собственности (на 15 строчек выше) и урегулирование банкротств (на 60 строчек выше).

В числе других позитивных изменений, которые должны помочь занять Украине более высокие позиции в этом году, перечисляют следующие:

  • отмена паевого взноса при строительстве промышленных объектов;
  • удешевление подключения к электрическим сетям в среднем на 18,9% по всей стране;
  • ряд дерегуляционных изменений в администрировании налогов (правительство нацелилось попасть в топ-30 по этому показателю в ближайшие годы);
  • сокращения времени торговых операций как для экспортеров, так и для импортеров.

Отдельно оговаривается, что эксперты Минэкономики в своей оценке не учитывали возможные улучшение позиций других стран, а также плановые обновления критериев оценки ключевых показателей, от которых также зависит динамика продвижения Украины. Иными словами, прогноз весьма оптимистичен.

Можно вспомнить, что предыдущее правительство Гончарука задавалось амбициозной целью вывести Украину в первую десятку рейтинга Doing Business уже к 2022 году. Но, похоже, теперь это в прошлом.

Таблица ниже дает представление о динамике основных показателей Украины с 2010 года:

Украина в Doing BusinessОбщий показатель легкости ведения бизнесаОткрытие бизнесаПолучение разрешений на строительствоПодключения к энергосетямРегистрация собственностиПолучение кредитовЗащита миноритарных инвесторовУплата налоговМеждународная торговляОбеспечение исполнения контрактовУрегулирование банкротств
2020646120128613745657463146
2019715630135633272547857145
20187652351286429814311982149
201780201401306320708411581150
2016833014013761198810710998141
2015967670185591710910815443142
20141126968182881410715715344141
2013137501831661492311716514542157
20121521161821701682311418314444158
2011145118179Н/Д1643210918113943150
2010147136181Н/Д1603010818113943145

Источник: Кабмин

  • Doing Business — рейтинг благоприятности деловой среды — ежегодно составляют Всемирный банк и Международная финансовая корпорация (IFC).
  • В рейтинге Doing Business страны оцениваются по следующим критериям: открытие бизнеса, получение разрешений на строительство, подключения к энергосетям, регистрация собственности, получение кредитов, защита миноритарных инвесторов, налогообложение, международная торговля, обеспечение исполнения контрактов и урегулирование банкротств.
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