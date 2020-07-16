Doing Business-2021. Минэкономики прогнозирует, что Украина поднимется на 10-20 строчек в новом рейтинге

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В этом году, согласно предварительной оценке Минэкономики, Украина существенно улучшит свое положение в рейтинге Doing Business, поднявшись на 10-20 ступенек. Об этом сообщается на сайте правительства.

Рейтинг Doing Business, ежегодно составляемый Всемирным банком, является признанным индикатором инвестиционной привлекательности. За прошлый год Украина поднялась на 7 строчек и заняла на 64-е место из 190.

В Минэкономики, ссылаясь на проведенный анализ, заверяют, что за последний год Украина продемонстрировала существенное улучшение по всем 10 показателям, на основании которых рассчитывается общий индекс.

«В этом году, несмотря на влияние и последствия COVID-19, мы продолжили работать над важными законодательными изменениями, которые делают инвестиционную деятельность более легкой, защищенной и привлекательной. Поэтому Украина имеет все шансы продемонстрировать улучшенные позиции, что даст положительный сигнал новым инвесторам, как внутренним, так и внешним». Игорь Петрашко, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины

По словам министра, министерство проанализировало более 30 законодательных изменений, которые были внедрены в Украине за программный период и могут повлиять на рейтинг страны в этом году.

Среди топ-3 областей, где, по оценке Минэкономики, удалось продвинуться сильнее всего, — защита миноритарных инвесторов (прогноз по этому показателю — на 50 строчек выше, чем в предыдущем рейтинге), регистрация собственности (на 15 строчек выше) и урегулирование банкротств (на 60 строчек выше).

В числе других позитивных изменений, которые должны помочь занять Украине более высокие позиции в этом году, перечисляют следующие:

отмена паевого взноса при строительстве промышленных объектов;

удешевление подключения к электрическим сетям в среднем на 18,9% по всей стране;

ряд дерегуляционных изменений в администрировании налогов (правительство нацелилось попасть в топ-30 по этому показателю в ближайшие годы);

сокращения времени торговых операций как для экспортеров, так и для импортеров.

Отдельно оговаривается, что эксперты Минэкономики в своей оценке не учитывали возможные улучшение позиций других стран, а также плановые обновления критериев оценки ключевых показателей, от которых также зависит динамика продвижения Украины. Иными словами, прогноз весьма оптимистичен.

Можно вспомнить, что предыдущее правительство Гончарука задавалось амбициозной целью вывести Украину в первую десятку рейтинга Doing Business уже к 2022 году. Но, похоже, теперь это в прошлом.

Таблица ниже дает представление о динамике основных показателей Украины с 2010 года:

Украина в Doing Business Общий показатель легкости ведения бизнеса Открытие бизнеса Получение разрешений на строительство Подключения к энергосетям Регистрация собственности Получение кредитов Защита миноритарных инвесторов Уплата налогов Международная торговля Обеспечение исполнения контрактов Урегулирование банкротств 2020 64 61 20 128 61 37 45 65 74 63 146 2019 71 56 30 135 63 32 72 54 78 57 145 2018 76 52 35 128 64 29 81 43 119 82 149 2017 80 20 140 130 63 20 70 84 115 81 150 2016 83 30 140 137 61 19 88 107 109 98 141 2015 96 76 70 185 59 17 109 108 154 43 142 2014 112 69 68 182 88 14 107 157 153 44 141 2013 137 50 183 166 149 23 117 165 145 42 157 2012 152 116 182 170 168 23 114 183 144 44 158 2011 145 118 179 Н/Д 164 32 109 181 139 43 150 2010 147 136 181 Н/Д 160 30 108 181 139 43 145

Источник: Кабмин