Между Индией и Пуэрто-Рико. За год Украина поднялась на 7 позиций рейтинга Doing Business





24 октября Всемирным банк опубликовал свежий ежегодный рейтинг инвестиционной привлекательности Doing Business по состоянию на 2020 год. В нем Украина разместилась на 64 месте, поднявшись на 7 позиций по сравнению с прошлым годом. Подъем на 7 позиций за год — это хороший результат, но особо гордиться пока нечем. Всего в рейтинге представлено 190 стран, соседями нашей страны в рейтинге Doing Business 2020 года стали Индия (63) и Пуэрто-Рико (65).

Лидером рейтинга который год подряд является Новая Зеландия. Если сравнивать новую версию рейтинга с прошлогодней, то изменений в первой десятке не так и много. Дания и Гонконг поменялись местами: первая теперь входит в тройку, а Гонконг опустился на четвертое место. Южная Корея — по-прежнему на пятом месте. Грузия, уступила США, опустившись с шестого на седьмое место. Следом идут Великобритания, Норвегия и Швеция.

Из стран постсоветского пространства выше Украины расположились страны Балтии – Литва (с 14 на 11), Эстония (с 16 на 18), Латвия (19, без изменений), а также Беларусь (с 37 на 49), Молдова (с 47 на 48) и Россия (с 31 на 28), ниже – только Узбекистан (с 76 на 69) и Таджикистан (с 126 на 106).

Таблица ниже даст более полное представление о динамике основных показателей Украины с 2010 года:

Украина в Doing Business Общий показатель легкости ведения бизнеса Открытие бизнеса Получение разрешений на строительство Подключения к энергосетям Регистрация собственности Получение кредитов Защита миноритарных инвесторов Уплата налогов Международная торговля Обеспечение исполнения контрактов Урегулирование банкротств 2020 64 61 20 128 61 37 45 65 74 63 146 2019 71 56 30 135 63 32 72 54 78 57 145 2018 76 52 35 128 64 29 81 43 119 82 149 2017 80 20 140 130 63 20 70 84 115 81 150 2016 83 30 140 137 61 19 88 107 109 98 141 2015 96 76 70 185 59 17 109 108 154 43 142 2014 112 69 68 182 88 14 107 157 153 44 141 2013 137 50 183 166 149 23 117 165 145 42 157 2012 152 116 182 170 168 23 114 183 144 44 158 2011 145 118 179 Н/Д 164 32 109 181 139 43 150 2010 147 136 181 Н/Д 160 30 108 181 139 43 145

Как видим, по легкости получения разрешений на строительство показала самый лучший результат – 20 место (+10 позиций по сравнению с прошлым годом). Самый большой прогресс по защите миноритарных инвесторов – с 72 сразу на 45 место (+27 позиций). Также нашей стране удалось преуспеть в подключении к энергосетям (с 135 на 128 место) и, собственно, все. По остальным критериям похвастаться нечем. А по легкости открытия бизнеса и уплате налогов и вовсе заметное ухудшение.

Полностью весь рейтинг доступен на сайте Всемирного банка.