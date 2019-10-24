Между Индией и Пуэрто-Рико. За год Украина поднялась на 7 позиций рейтинга Doing Business
24 октября Всемирным банк опубликовал свежий ежегодный рейтинг инвестиционной привлекательности Doing Business по состоянию на 2020 год. В нем Украина разместилась на 64 месте, поднявшись на 7 позиций по сравнению с прошлым годом. Подъем на 7 позиций за год — это хороший результат, но особо гордиться пока нечем. Всего в рейтинге представлено 190 стран, соседями нашей страны в рейтинге Doing Business 2020 года стали Индия (63) и Пуэрто-Рико (65).
Лидером рейтинга который год подряд является Новая Зеландия. Если сравнивать новую версию рейтинга с прошлогодней, то изменений в первой десятке не так и много. Дания и Гонконг поменялись местами: первая теперь входит в тройку, а Гонконг опустился на четвертое место. Южная Корея — по-прежнему на пятом месте. Грузия, уступила США, опустившись с шестого на седьмое место. Следом идут Великобритания, Норвегия и Швеция.
Из стран постсоветского пространства выше Украины расположились страны Балтии – Литва (с 14 на 11), Эстония (с 16 на 18), Латвия (19, без изменений), а также Беларусь (с 37 на 49), Молдова (с 47 на 48) и Россия (с 31 на 28), ниже – только Узбекистан (с 76 на 69) и Таджикистан (с 126 на 106).
Таблица ниже даст более полное представление о динамике основных показателей Украины с 2010 года:
|Украина в Doing Business
|Общий показатель легкости ведения бизнеса
|Открытие бизнеса
|Получение разрешений на строительство
|Подключения к энергосетям
|Регистрация собственности
|Получение кредитов
|Защита миноритарных инвесторов
|Уплата налогов
|Международная торговля
|Обеспечение исполнения контрактов
|Урегулирование банкротств
|2020
|64
|61
|20
|128
|61
|37
|45
|65
|74
|63
|146
|2019
|71
|56
|30
|135
|63
|32
|72
|54
|78
|57
|145
|2018
|76
|52
|35
|128
|64
|29
|81
|43
|119
|82
|149
|2017
|80
|20
|140
|130
|63
|20
|70
|84
|115
|81
|150
|2016
|83
|30
|140
|137
|61
|19
|88
|107
|109
|98
|141
|2015
|96
|76
|70
|185
|59
|17
|109
|108
|154
|43
|142
|2014
|112
|69
|68
|182
|88
|14
|107
|157
|153
|44
|141
|2013
|137
|50
|183
|166
|149
|23
|117
|165
|145
|42
|157
|2012
|152
|116
|182
|170
|168
|23
|114
|183
|144
|44
|158
|2011
|145
|118
|179
|Н/Д
|164
|32
|109
|181
|139
|43
|150
|2010
|147
|136
|181
|Н/Д
|160
|30
|108
|181
|139
|43
|145
Как видим, по легкости получения разрешений на строительство показала самый лучший результат – 20 место (+10 позиций по сравнению с прошлым годом). Самый большой прогресс по защите миноритарных инвесторов – с 72 сразу на 45 место (+27 позиций). Также нашей стране удалось преуспеть в подключении к энергосетям (с 135 на 128 место) и, собственно, все. По остальным критериям похвастаться нечем. А по легкости открытия бизнеса и уплате налогов и вовсе заметное ухудшение.
Полностью весь рейтинг доступен на сайте Всемирного банка.
- Doing Business — рейтинг благоприятности деловой среды — ежегодно составляют Всемирный банк и Международная финансовая корпорация (IFC).
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- В рейтинге Doing Business страны оцениваются по следующим критериям: открытие бизнеса, получение разрешений на строительство, подключения к энергосетям, регистрация собственности, получение кредитов, защита миноритарных инвесторов, налогообложение, международная торговля, обеспечение исполнения контрактов и урегулирование банкротств.