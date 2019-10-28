Гончарук заявил о намерении вывести Украину в первую десятку рейтинга Doing Business уже через три года





Уже к 2020 году правительство должно вывести Украину в первую десятку стран с самой высокой инвестиционной привлекательностью по версии Всемирного банка. Соответствующее заявление в своем свежем видеообращении сделал премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Учитывая, что в свежей версии рейтинга Doing Business, опубликованной Всемирным банком в прошлый четверг, 24 октября, Украина заняла 64-е место из 190 и средний темп роста в пять позиций за последние пять лет, это весьма смелое заявление.

«В этом году Украина поднялась в рейтинге Всемирного банка Doing Business на семь позиций, на шестьдесят четвертое место. Это очень низкое место. Наше государство имеет огромный потенциал и может быть даже в первой десятке. Именно это и является нашей целью на ближайшие три года», — сообщил Гончарук.

Премьер отметил, что на последнем заседании правительство отменили ряд бюрократических процедур, что должно облегчить условия ведения бизнеса в стране. Но за счет конкретно чего правительство планирует достичь этой цели (вывести Украину в топ-10 самый привлекательных для бизнеса стран по версии Doing Business), премьер уточнять не стал. Так что нам остается ждать новых анонсов. Собственно, сегодня стало известно, что министр экономики Тимофей Милованов предлагает отменить ЕСВ и увеличить налоги на недвижимость.

Источник: Facebook