Новости Кино 21.03.2024 в 12:48 comment views icon

Цифровой релиз «20 дней в Мариуполе» — оскароносный фильм Мстислава Чернова доступен для просмотра на Киевстар ТВ, Megogo, SWEET.TV и Takflix

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Цифровой релиз «20 дней в Мариуполе» — оскароносный фильм Мстислава Чернова доступен для просмотра на Киевстар ТВ, Megogo, SWEET.TV и Takflix

Лента рассказывает об осаде Мариуполя в феврале-марте 2022 года и стала первым украинским фильмом, который получил «Оскар» в одной из главных номинаций.

С сегодняшнего дня «20 дней в Мариуполе» доступен для просмотра онлайн — на платформах Киевстар ТВ, Megogo, SWEET.TV и Takflix.

  • На Киевстар ТВ стоимость проката ленты стартует от 39 грн на прокат в SD качестве (69 грн — приобрести навсегда) и 49 грн на прокат в HD (99 грн — навсегда).
  • Megogo предлагает подписчикам фильм по цене 55 грн для SD и 79 грн Full HD.
  • SWEET.TV — 69 грн для SD и 99 грн Full HD.
  • На Takflix цена просмотра составляет 95 грн (в пресс-службе онлайн-кинотеатра отметили, что 10% с каждого билета передают фонду «Повернись живим», а 50% — создателям кино).

Отметим, что «20 дней в Мариуполе» также стал самой кассовой документальной лентой в Украине со сборами в 2,2 млн гривен в кинотеатрах на начало марта. За рубежом фильм можно посмотреть на Apple TV и Amazon Prime, он также доступен на Google Play, Microsoft Movies & TV и других цифровых платформах.

«20 дней в Мариуполе» — первый украинский фильм в истории Украины, который получил «Оскар» в номинации «Лучший документальный фильм». Лента рассказывает об осаде Мариуполя в феврале-марте 2022 года — команда Associated Press, которые в то время были последними журналистами в городе, задокументировала осаду и вызванную ней гуманитарную катастрофу, работу врачей, бомбардировку роддома, массовые захоронения погибших гражданских и другие преступления россиян. Над фильмом работали режиссер Мстислав Чернов, фотограф Евгений Малолетка и продюсер Василиса Степаненко — все трое получили Пулитцеровскую премию.

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