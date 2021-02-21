Рецензия на фильм «Мавританец» / The Mauritanian

Уже с этой недели в кинотеатрах можно посмотреть драму «Мавританец» (The Mauritanian), дважды номинированную на премию «Золотой глобус». Это история о реальном мужчине, подозреваемом в терроризме, который без суда и следствия оказался заключенным тюрьмы в Гуантанамо. В фильме Джоди Фостер играет адвоката, которая защищает права арестанта, а Бенедикт Камбербэтч исполняет роль военного прокурора, который готовит дело о смертной казни.

«Мавританец» / The Mauritanian Жанр драма

Режиссер Кевин Макдональд

В ролях Тахар Рахим (Мохамеду Ульд Слахи), Джоди Фостер (Нэнси Холандер), Бенедикт Камбербэтч (Стюарт Коуч), Шейлин Вудли (Тери Дункан), Закари Ливай (Нил Баклэнд), Фрэнсис Чоулер (журналист) и др.

Студии Wonder Street, 30WEST, BBC Films

Год выпуска 2021

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События фильма происходят после терактов 11 сентября 2001 года. В период, когда американцы приходили в себя от произошедшей трагедии, правительство США развернуло ряд секретных операций по задержанию лиц, подозреваемых в организации или осуществлении актов терроризма.

Заключенных доставляли на Кубу, где в заливе Гуантанамо располагалась военная база США. Место, на территории которого содержали опасных преступников, известно как тюрьма в Гуантанамо – именно это название со временем стало ассоциироваться с применением пыток, а также с многочисленными нарушениями прав человека. Ситуация вокруг тюрьмы вызывала все больше дискуссий, когда выяснилось, что для доказательств виновности некоторых узников не было собрано существенных улик. (К слову, этой теме посвятили также фильм The Road to Guantanamo, выпущенный в 2006 году.)

Сценарий британско-американского фильма «Мавританец» был основан на мемуарах человека по имени Мохамеду Ульд Слахи. Он уроженец Мавритании, который уехал жить в Германию, получив стипендию на обучение в области инженерии. Там Слахи не выдали разрешение на место жительства, поэтому он вернулся на родину. После событий 11 сентября ЦРУ при помощи местных полицейских поместило его под стражу, после чего Мохамеду тайно перевезли в Гуантанамо. Как оказалось, его подозревали в связях с «Аль-Каидой», а также в гамбургской вербовке для совершения теракта.

Мемуары не были единственным документальным источником для создания фильма. К сценарию также добавили две дополнительные линии, которые играют крайне важную роль в развитии истории. Они основаны на действиях адвоката Нэнси Холандер (ее играет Джоди Фостер), а также на обвинениях военного прокурора Стюарта Коуча (Бенедикт Камбербэтч) – оба персонажа списаны с реальных людей, чьи действия повлияли на то, как мир узнал о резонансном деле мавританца.

Благодаря изобилию деталей и фактов фильм «Мавританец» может поначалу показаться скучноватой адвокатской драмой, однако окончательное восприятие ленты будет другим. Картина отталкивается от общих данных, постепенно раскрывая состояние человека, которого заключили под стражу без предъявления обвинений. Незаконное лишение свободы привлекает внимание персонажа Джоди Фостер: актриса играет непоколебимого сторонника соблюдения закона, твердо верящего в неприкосновенность личности и презумпцию невиновности.

Представить только, что после теракта 11 сентября кто-то осмелился взяться за защиту преступника, который вполне может оказаться настоящим террористом, – это решение буквально граничит с безумием. Но реальная Нэнси Холандер поступала именно так, и Джоди Фостер убедительно передала принципиальную решимость своего персонажа (за что она была номинирована на «Золотой глобус» в категории лучшая актриса второго плана).

А вот персонаж Бенедикта Камбербэтча, руководствуясь моралью и личной утратой, настроен довести обвинение до смертной казни. Поначалу он негласно представляет всех, кто жаждет справедливости, но со временем замечает пробелы в своем расследовании. Показания, которые нужны ему для суда, либо отсутствуют, либо закрыты печатью секретности.

Создатели фильма не спешат показывать, что конкретно скрывали власти США, цензурируя отчеты с деталями допросов Мохамеду Ульд Слахи. Мы подходим к этому моменту постепенно, едва сомневаясь в невиновности заключенного, и видя, как он раскрывается перед своим адвокатом (Слахи передавал письма, рассказывая подробности о заключении). Слово за словом он открывает свою историю, которую мы видим в формате квадратных кадров, четко разделяющих события из прошлого и настоящего.

В любых временных промежутках больше всего о характере Слахи говорит спокойная игра Тахара Рахима, который не бросается в крайности и медленно прорисовывает портрет утомленного узника (Рахим номинирован на «Золотой глобус» в категории лучший актер в драматическом фильме).

Довольно заметно, что творцы «Мавританца» симпатизируют своему герою, поэтому в определенный момент они вставляют реальные кадры с улыбающимся Мохамеду Ульд Слахи, дополняя их информацией о том, чем закончилось его заключение. Неприкрытая благосклонность к главному герою выглядит как публичное извинение за военные преступления, которое приносят не политики, а кинематографисты. К этому можно относиться по-разному, но исходя из зрительского опыта, это тот формат экранизации реальной истории, который остается в памяти благодаря финальным сценам.