Доля AMD на рынке настольных x86-процессоров достигла 16,9% — это максимум с 2006 года

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В минувшем квартале AMD отвоевала у Intel еще 0,8% в сегменте x86-процессоров для настольных ПК, увеличив свою долю до 16,9% — для команды Лизы Су это лучший показатель с 2006 года, сообщает Guru3D со ссылкой на отчет аналитиков Mercury Research.

За последние 12 месяцев доля AMD на рынке x86-процессоров для настольных ПК выросла почти в два раза — с 9,6% до 16,9%. Этот результат — закономерное отражение весьма удачной микроархитектуры Zen 3. К слову, на прошлой неделе стартовали свободные продажи гибридных процессоров AMD Ryzen 5000G (Cezanne) для настольной платформы AM4, которые усилят текущее предложение CPU Ryzen 5000 (Vermeer) без встроенной графики.

Если оценивать рынок x86-процессоров в целом (с отгрузками корпоративным заказчикам включительно), то доля AMD составила 15,8%, увеличившись на 0,7% квартал к кварталу и на 4,1% год к году.

На рынке серверных процессоров доля AMD на конец апреля 2021 года выросла более чем вдвое — с 5,8% до 11,6%.

Но доля рынка не отображает всю картину. Как отмечает Guru3D, AMD жертвует долей рынка, чтобы зарабатывать больше — намеренно сокращает поставки недорогих процессоров в пользу моделей премиум-класса с более высокой наценкой.

В прошлом квартале AMD зафиксировала новый рекорд выручки — она достигла $3,85 млрд, а также подтвердила планы по выпуску в следующем году 5-нм процессоров с архитектурой Zen 4 и видеокарт RDNA 3-го поколения.