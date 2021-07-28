Отчет AMD: новый рекорд выручки ($3,85 млрд) и запуск Zen 4 / RDNA 3 в 2022 году

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«Парад» рекордных квартальных отчетов постковидной эпохи продолжила компания AMD, у которой, как и у многих других, 30 июня завершился второй квартал 2021 финансового года.

Выручка AMD за три месяца (апрель-июнь) составила $3,85 млрд — абсолютный рекорд для компании. Этот результат на 99% больше, чем в аналогичном периоде год назад, и на 12% превышает показатель первого квартала 2021 года.

Операционная прибыль за год выросла со $173 млн до $831 млн, то есть на 380%. Чистая прибыль составила $710 млн (или $0,58 на акцию) — против $157 млн ($0,13) год назад и $555 млн ($0,45) в первом квартале 2021 года.

Валовая маржа выросла на 4 процентных пункта — до 48%.

Расчет не по методике GAAP показывает, что чистая прибыль еще выше — $778 млн ($0,63 на акцию).

Самым доходным по-прежнему остается подразделение Computing and Graphics. За год продажи потребительских CPU и GPU выросли на 65% — с $1,367 млрд до $2,250 млрд. Операционная прибыль при этом увеличилась почти втрое — с $200 млн до $526 млн. Средняя цена продажи выросла и в квартальном и в годовом выражении благодаря более широкому предложению как настольных, так и мобильных чипов Ryzen 5000.

Операционная прибыль при этом увеличилась почти втрое — с $200 млн до $526 млн. Средняя цена продажи выросла и в квартальном и в годовом выражении благодаря более широкому предложению как настольных, так и мобильных чипов Ryzen 5000. Глава AMD Лиза Су заявила, что дефицит ослабнет к концу 2021 года и одновременно пообещала увеличить объемы поставок продукции, в том числе игровых видеокарт. В августе ожидается запуск настольных видеокарт Radeon RX 6600 и RX 6600 XT.

Выручка от продаж полузаказных чипов, корпоративных и встраиваемых решений (подразделение Enterprise, Embedded and Semi-Custom) подскочила на 183% — до $1,6 млрд. Операционная прибыль подразделения и вовсе взлетела на 1106% — до $398 млн. Это главным образом обусловлено высоким спросом на серверные чипы EPYC.

По состоянию на конец квартала у AMD было $3,85 млрд в виде денежных средств и их эквивалентов против $1,93 млрд год назад.