Домашний игровой «ноутбук»: Minisforum AtomMan G7 Ti не имеет дисплея и клавиатуры

Тем, кто путешествует нечасто и играет преимущественно дома, не всегда нужны экран и клавиатура — есть отдельные устройства, гораздо лучше. Производитель Minisforum, известный в первую очередь собственными мини-ПК, похоже, создал то, что надо — мощный игровой «ноутбук» без «лишних» деталей.

Minisforum действительно напоминает ноутбук: он плоский, широкий и узкий, с характерными для лэптопа внешними элементами. Внутри это также, фактически, ноутбук — достаточно лишь взглянуть на систему охлаждения.

На этой неделе производитель открыл предварительный заказ на AtomMan G7 Ti и G7 Ti SE. Компьютеры оснащены мощными ноутбучными процессорами Intel Core i9-14900HX и Core i7-14650HX и мобильной видеокартой RTX 4070.

В комплекте ПК также идет программное обеспечение Command Center, которое содержит элементы управления RGB-освещением, переключение между офисным и игровым режимами, показывает температуру и позволяет управлять охлаждением. Офисный и игровой режимы работают с мощностью 140 Вт (вентилятор на 2700 об/мин) и 180 Вт (4400 об/мин) соответственно, их также можно переключать с помощью кнопки на передней панели.

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Из коммуникаций AtomMan G7 Ti имеет Wi-Fi 7 и разъем RJ45 Ethernet, а также BT 5.4 (BE200), по одному HDMI 2.1 и USB4, три USB Type A. ПК питается от комплектного адаптера 19 В, 280 Вт.

Недостатком является отсутствие в комплекте памяти (хотя для кого-то это будет преимуществом). В устройство можно установить накопитель NVMe M.2 PCIe 4.0 и до 96 ГБ оперативной памяти DR5-5600 в двухканальном режиме в имеющиеся два слота. И да, в этом «ноутбуке» нет аккумулятора, что может ощутимо уменьшить его привлекательность.

Удивительно, но на официальном сайте цена пока не указана, есть только предложения ваучера скидки $50. Также, собственно, пока нет кнопки или другого способа заказать эти ПК. Предыдущая модель, значительно толще AtomMan G7 PT с процессором AMD, пока стоит от $999.

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Источники: Minisforum, Tom’s Hardware, VideoCardz

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