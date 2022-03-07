Домены .UA, которые не удалось продлить, будут удерживаться 60 суток

Регистратор домена .UA компания «Хостмайстер» сообщила о расширении периода возврата (redemption period) для доменных имён в зоне .UA, которые регистранты не успели своевременно продлить. Ранее этот период составлял 30 суток, а теперь он увеличен до 60 суток.

Таким образом, домены .UA, которые не были вовремя продлены, не будут удаляться в течение 60 дней. А регистранты, которые не смогли продлить действие домена из-за военных действий, не лишатся права на домены.

Увеличенный период возврата для доменов .UA действует в публичных доменах, обслуживаемых непосредственно реестром компании «Хостмастер», в том числе com.ua, org.ua, kiev.ua, kyiv.ua и ряде региональных доменов.

Компания Хостмастер отмечает, что в случае сохранения военного положения она может ещё дополнительно продлить период возврата.

Источник: «Хостмастер»