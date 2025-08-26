banner
Дорожная карта AMD рассказывает, когда выйдут ноутбуки на Zen 6

Вадим Карпусь

Слив партнерских дорожных карт, опубликованный инсайдером @momomo_us, намекает на то, что ближайшие несколько лет в мобильном сегменте процессоров AMD не обойдется без пауз. До 2026 года компания готовит скорее небольшие обновления, тогда как более ощутимый прорыв ожидается в 2027-м.

Согласно документам, в 2025-2026 годах AMD не будет вносить серьезных изменений в мобильные чипы. Основной акцент делается на обновление на основе Zen 5 под кодовым названием Gorgon Point. Оно сохранит те же конфигурации ядер, тот же 4-нм техпроцесс, а также большинство блоков NPU (нейропроцессоров) и графической части, знакомых по Strix Point. Это означает, что прирост производительности будет незначительным и обусловлен прежде всего более тонкими настройками, а не принципиально новой архитектурой. В результате топовые мобильные чипы, в частности Fire Range и APU Strix Halo, в 2026 году или вообще не получат обновления, или их модернизация будет минимальной. Новая архитектура Zen 6 должна появиться в 2026 году для настольных и серверных систем, но владельцам ноутбуков придется подождать еще год.

Итак, ситуация начнет меняться уже в 2027 году. Утечка упоминает две мобильные линейки на базе архитектуры Zen 6: Gator Range и Medusa Point.

Gator Range позиционируется как преемник элитного семейства Fire Range и должен стать новым флагманом AMD в сегменте высокопроизводительных мобильных процессоров. Однако никаких технических подробностей об этой линейке в документе нет, кроме подтверждения перехода на Zen 6.

Medusa Point описано значительно подробнее. Это семейство будет выполнено в формате FP10, будет производиться по 3-нм техпроцессу и предстанет как монолитный APU с разными типами ядер и усиленной графикой. По данным дорожной карты, чип получит 4 полноценных ядра Zen 6, 4 малых ядра Zen 6c, 2 энергоэффективных ядра, а также около 8 вычислительных блоков RDNA / UDNA для встроенной графики.

Такая конфигурация выглядит как решение для премиальных ноутбуков, которое обеспечит баланс между вычислительной мощностью CPU и производительной iGPU. Это позволит не только комфортно играть в современные игры без дискретной видеокарты, но и выполнять локальные задачи ИИ, которые становятся все более важными для пользователей.

Как всегда в случаях со сливами дорожных карт, информация может претерпеть изменения. Для окончательной ясности придется ждать официальных анонсов AMD.

В той же утечке также очерчены планы Intel на 2025 и 2026 годы. Они включают линейки Arrow Lake и Panther Lake , а также некоторые более низкие архитектуры, такие как Wildcat Lake. Если обе диаграммы точны, ни Intel, ни AMD не выпустят новый флагман серии HX в 2026 году, что стало неожиданностью.

Источник: techpowerup, videocardz

