AMD рассказала о процессорах Strix Point: Zen 5, RDNA 3+ и XDNA 2 в 2024 году

На мероприятии в Китае AMD поделилась планами по экосистеме ПК с искусственным интеллектом и следующему поколению процессоров. На Пекинском инновационном саммите были представлены процессоры Ryzen Hawk Point серии 8040, настольные решения 8000G и планы AMD на процессоры Ryzen следующего поколения. Чипы Strix Point будут сочетать в себе архитектуры Zen 5, RDNA 3+ и XDNA 2.

CEO AMD Лиза Су начала свою презентацию с темы искусственного интеллекта, также она довольно долго говорила о Hawk Point, а затем продемонстрировала слайд Next-Gen AMD Ryzen под кодовым названием Strix Point.

Следующим выступал старший вице-президент AMD по разработке графических процессоров Дэвид Вонг, который немного глубже погрузиться в новые архитектуры RDNA 3+ и XDNA 2. Он в основном говорил о Hawk Point текущего поколения. Из его уст официально прозвучало название RDNA 3+, которое ранее часто называли RDNA 3.5 — серия видеочипов, которую иногда идентифицируют как GFX115X, будет называться RDNA 3+. Отсутствие изменения номера версии может говорить лишь о незначительных изменениях в уже знакомой архитектуре RDNA 3 в будущих процессорах Hawk Point.

Относительно XDNA 2 стало известно, что новый NPU предложит втрое большую производительность по сравнению с XDNA. Сейчас серия AMD Ryzen 8040 обеспечивает 16 NPU TOPS и 39 общих TOPS. Быстрый подсчет показывает, что Ryzen следующего поколения должен обеспечить более 70 общих показателей TOPS. Серия Core Ultra от Intel обеспечивает до 34 TOPS, а чипы Qualcomm Snapdragon X Elite якобы способны до 45 TOPS.

Процессоры AMD Strix Point будут запущены и выпущены позже в этом году. В 2024 они будут конкурировать с чипами Intel Arrow Lake и Lunar Lake, которые должны обеспечить втрое большую производительность искусственного интеллекта благодаря совершенствованию GPU и NPU.

Источник: Tom`s Hardware

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