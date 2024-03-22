Новости Устройства 22.03.2024 в 08:00 comment views icon

AMD рассказала о процессорах Strix Point: Zen 5, RDNA 3+ и XDNA 2 в 2024 году

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/photo_2023-11-12_18-48-05-3-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/photo_2023-11-12_18-48-05-3-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/photo_2023-11-12_18-48-05-3-96x96.jpg

Андрей Русанов

Автор сайта

AMD рассказала о процессорах Strix Point: Zen 5, RDNA 3+ и XDNA 2 в 2024 году

На мероприятии в Китае AMD поделилась планами по экосистеме ПК с искусственным интеллектом и следующему поколению процессоров. На Пекинском инновационном саммите были представлены процессоры Ryzen Hawk Point серии 8040, настольные решения 8000G и планы AMD на процессоры Ryzen следующего поколения. Чипы Strix Point будут сочетать в себе архитектуры Zen 5, RDNA 3+ и XDNA 2.

CEO AMD Лиза Су начала свою презентацию с темы искусственного интеллекта, также она довольно долго говорила о Hawk Point, а затем продемонстрировала слайд Next-Gen AMD Ryzen под кодовым названием Strix Point.

Следующим выступал старший вице-президент AMD по разработке графических процессоров Дэвид Вонг, который немного глубже погрузиться в новые архитектуры RDNA 3+ и XDNA 2. Он в основном говорил о Hawk Point текущего поколения. Из его уст официально прозвучало название RDNA 3+, которое ранее часто называли RDNA 3.5 — серия видеочипов, которую иногда идентифицируют как GFX115X, будет называться RDNA 3+. Отсутствие изменения номера версии может говорить лишь о незначительных изменениях в уже знакомой архитектуре RDNA 3 в будущих процессорах Hawk Point.

AMD Strix Point

Относительно XDNA 2 стало известно, что новый NPU предложит втрое большую производительность по сравнению с XDNA. Сейчас серия AMD Ryzen 8040 обеспечивает 16 NPU TOPS и 39 общих TOPS. Быстрый подсчет показывает, что Ryzen следующего поколения должен обеспечить более 70 общих показателей TOPS. Серия Core Ultra от Intel обеспечивает до 34 TOPS, а чипы Qualcomm Snapdragon X Elite якобы способны до 45 TOPS.

Процессоры AMD Strix Point будут запущены и выпущены позже в этом году. В 2024 они будут конкурировать с чипами Intel Arrow Lake и Lunar Lake, которые должны обеспечить втрое большую производительность искусственного интеллекта благодаря совершенствованию GPU и NPU.

Источник: Tom`s Hardware

Продолжается конкурс авторов ИТС. Напиши статью о развитии игр, гейминг и игровые девайсы и выигрывай профессиональный игровой руль Logitech G923 Racing Wheel, или одну из низкопрофильных игровых клавиатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!


Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить