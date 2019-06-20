Руководство YouTube рассматривает возможность полного переноса детского контента в отдельное приложение YouTube Kids





Руководство компании Google рассматривает идею полного удаления всего детского контента с основного сайта YouTube. Обсуждается идея демонстрации детских видео исключительно в рамках отдельного приложения YouTube Kids. Если от обсуждения идеи руководство компании перейдёт к её реализации, то такой шаг станет самым агрессивным изменением, предпринятым Google для борьбы со скверным поведением в отношении детей в рамках платформы. Вместе с тем, представитель YouTube сообщил, что компания рассматривает «множество идей по улучшению YouTube, но некоторые из них так и остаются только идеями».

Другие сотрудники Google и YouTube призывают руководителей подумать об отключении функции, которая автоматически запускает воспроизведение следующего видео после завершения просмотра ролика. Это тоже реакция на критические статьи в СМИ, которые утверждали, что эта функция может автоматически выводить как безобидные, так и вредные ролики, связанные с детьми.

Добавим, помимо критических публикаций в СМИ, жалоб со стороны групп потребителей и защитников конфиденциальности, видео сервис YouTube также столкнулся с расследованием со стороны Федеральной торговой комиссии.

Сообщается, что FTC находится на «финишном этапе» расследования возможных нарушений конфиденциальности детей. Группы правозащитников утверждают, что YouTube нарушает Закон о защите конфиденциальности детей в Интернете, собирая данные о детях в возрасте до 13 лет, в том числе с помощью специального приложения. Жалобы начали поступать ещё в 2015 году. Расследование может привести к тому, что Google получит немалый штраф за неспособность защитить детей. И это может быть ещё одной ключевой причиной, по которой руководители Google обдумывают решение о полном удалении детского контента с основного сайта.

Генеральный директор YouTube Сьюзан Войжицки признала ошибки, допущенные компанией, и добавила, что некоторые из этих решений были «разочаровывающими и болезненными».

Вместе с тем, перемещение всех видео с участием детей в отдельное приложение YouTube Kids сопряжено с целым рядом проблем. Дело в том, что каждую минуту на платформу загружается около 500 часов контента. Для перевода всего детского контента в другое приложение потребуется кардинально изменить инфраструктуру платформы, так как такие видео интегрируются в сообщества YouTube. И хотя у YouTube и Google имеются средства, необходимые для такой трансформации, но неясно, готовы ли руководители к таким кардинальным изменениям, сколько они потребуют времени и дополнительных инвестиций.

Кроме того, детский контент является одним из наиболее популярных на платформе. Созданием детских роликов занимаются каналы с миллионной аудиторией, такие ролики привлекают миллиарды просмотров и ведущих рекламодателей. Семейные влогеры являются одними из самых быстрорастущих каналов.

К тому же, у YouTube Kids имеются свои проблемы, с которыми YouTube до сих пор пытается бороться. В 2015 году, всего через несколько месяцев после запуска этого отдельного приложения, детская наблюдательная группа обнаружила в нём ряд тревожных видео. В том числе, речь идёт о графических дискуссиях о порнографии и суициде, откровенно сексуальной речи в мультфильмах, моделировании небезопасного поведения (например, игры со спичками). Эти проблемы перекочевали в 2017 год, когда было проведено более крупное исследование контента, нарушающего правила платформы. Так что даже перемещение всего детского контента в приложение YouTube Kids, которое без сомнения является более безопасным для детей по сравнению с основным сайтом, не решает проблему с публикацией видео сомнительного содержания.

Источник: The Verge, Engadget